Liga MX: Ignacio Ambriz reconoce que Pumas fue superior a Toluca en la fecha 1

Ignacio Ambriz tuvo un gris debut en el torneo Clausura 2022 con su nuevo equipo de los Diablos Rojos del Toluca, debido a que fue recibido con una goliza de 5-0 ante Pumas de la UNAM en la jornada 1

Ambriz acepta la superioridad de Pumas en esta fecha 1, ya que su equipo se vio minimizado por el férreo ataque de los universitarios en el Estadio Olímpico Universitario.

"Enfrente tuve un gran rival que ha hecho un gran partido, que fue muy superior. El resultado fue muy escandaloso, pero creo que ellos crearon muchas ocasiones de gol, no estuvimos bien y nada, que tengo que trabajar demasiado con el equipo y con la conciencia de que vamos a mejorar mucho", dijo Ambriz en conferencia.

Toluca tuvo una dolorosa derrota de 5-0 en su inicio del Clausura 2022, algo que no augura nada bueno en las arcas del equipo de Ignacio Ambriz, pero el trabajo asegura que se seguirá centrando en conseguir los buenos resultados.

"No me gusta perder en nuestra presentación con cinco, pudieron ser hasta 6-0. Es difícil, es lo que más me inquietó porque estábamos trabajando con mucha ilusión y deseos de empezar con el pie derecho y pedirle una disculpa a la afición porque hoy tuvimos una muy mala noche", señaló el DT.

Ambriz afirma que no le quita el buen desempeño de Pumas de la UNAM y espera que para la jornada 2 pueda recuperar a sus jugadores que no pudieron ver acción en el inicio del certamen por los casos de Covid.

"No le voy a quitar méritos a Pumas y no me queda más que trabajar y ver cómo vamos recuperando a la gente que no pudo jugar y que hoy estaba para jugar 15 o 20 minutos. No me gusta empezar así porque pega bastante en lo mental y para la afición", finalizó.