Liga MX: Ignacio Ambriz reconoció que Toluca dejó de hacer algo para evitar caer ante Atlético de San Luis

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz reconoció que dejaron de hacer algo en el campo y eso les costó su segunda derrota del torneo Apertura 2022 de la Liga MX ante Atlético de San Luis, pero en el balance general el equipo mantiene buen rumbo en la competencia, por lo que lo toman con tranquilidad y humildad y aprovecharán la semana larga para buscar corregir y retomar la senda ganadora.

El estratega reconoció que el primer tiempo en el Estadio Alfonso Lastras fue para Toluca, pero “no supimos concretar o ser contundentes, nos está faltando muchísimo en los primeros tiempos. Tenemos como tres claras de gol, no las concretamos, y luego, hay detalles, en que tenemos una pelota controlada para salir de otra manera y regalamos un corner, otro corner, y ellos aprovechan bien esa desconcentración que tenemos”.

En tanto, en la segunda mitad, el encuentro cambia bastante, “ellos hacen bien la zona defensiva, se protegen bien, no teníamos muchos espacios, circulábamos la pelota, no encontrábamos y luego ellos estaban con más posibilidades de que hicieran ellos el segundo y no nosotros el primero para poder matar”.

En este sentido, dio méritos al rival que cerró muy bien los espacios, “encontró el gol en el momento menos esperado para ellos; después lo defendieron a capa y espada, y hacen un gran trabajo”. Por eso, la mentalidad de los Diablos es ahora recuperarse de la fecha doble y apuntar a volver a sumar de a tres en los partidos por venir, primero ante Pachuca y luego ante Chivas.