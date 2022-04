Liga MX: Ignacio Ambriz reconoció que Toluca ha hecho un malísimo torneo

Luego de la derrota ante Atlas, el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz se dijo avergonzado por el paso del equipo en la presente competencia; ante León en el último partido del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, el de la Jornada 17 en la cancha del Estadio Nou Camp, será un partido a muerte

Ignacio Ambriz reconoció que el torneo ha sido malísimo para Choriceros, a pesar de que el equipo corre, lucha, busca, no ha desarrollado el futbol que esperaba, lo que ahora los tiene en una posición comprometida en el tema porcentual, por lo que aseguró, el último partido ante León lo jugarán “a muerte”.

Luego de la derrota 4-2 ante Atlas, en casa, partido en el que los Diablos Rojos tuvieron cuatro ausencias, Nacho Ambriz comentó que al final el grupo habló con él, “con las necesidades que teníamos cuatro jugadores importantes fuera, los muchachos hablaron con ellos, necesitábamos que el grupo estuviera unido, para pelear un partido importante, pero es buscarle muchos pies a un malísimo torneo que hemos hecho”, expuso.

Te recomendamos leer

“Soy el responsable, hoy soy el más malo entrenador. El futbol es así, de repente te tiene arriba, de repente te tiene abajo, hoy me está tocando ese trabajo. Me siento avergonzado, pero hoy entiendo que la rueda de la fortuna me quedó abajo, el único aliciente que tengo es que hay un partido importante para saber lo de la porcentual y quedará un solo partido para jugármela”, agregó.

Sobre su futuro, Nacho Ambriz adelantó: “No soy un tipo que me haga a un lado, nunca me ha gustado porque mi vida nunca ha sido fácil, siempre ha sido a través de los trancazos levantarme. Sé que me queda un partido, después es decisión de la directiva, no es decisión mía”.