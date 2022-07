Liga MX: Ignacio Ambriz se dijo tranquilo pese a falta de gol de los delanteros de Toluca

Toluca ha tenido un buen inicio en el Apertura 2022 y de momento es una de las mejores ofensivas del torneo, con 8 goles anotados en 4 partidos. Sin embargo, de esos tantos, solo uno lo ha marcado alguno de los delanteros del equipo, situación que no preocupa a Ignacio Ambriz.

"Mientras los demás hagan gol estamos tranquilos, es muy cierto que ellos son la parte importante, pero me quedo tranquilo", declaró el estratega en conferencia de prensa tras el encuentro contra Santos Laguna en la Jornada 4. Hasta ahora, el goleador de los Diablos rojos es Leo Fernández, quien lleva 3 tantos pero juega como extremo.

Camilo Sanvezzo, que lleva un gol, es el único de los delanteros escarlatas que se ha hecho presente en el certamen. "Sí, los centros delanteros viven del gol, de no meterlos se empiezan un poco a desesperar. Pero hay que tener tranquilidad de que el equipo está llegando, estamos generando peligro".

"Estamos compitiendo bien, pero a la cuarta jornada no me puedo desesperar, de que los centros delanteros no sean tan contundentes como otras veces", enfatizó el técnico de los Diablos rojos, que sin embargo reconoció que no quedó conforme con el resultado ante Santos, pues pudieron marcar más goles.

"Se nos complicó más de lo que esperábamos. Hoy teníamos la obligación de salir a proponer, de jugar bien al futbol, de sacar un buen resultado. Creo que hoy, si pudiera cambiar algo, fue que no supimos meter ese tercer gol que nos diera mucha más tranquilidad", finalizó 'Nacho' Ambriz.

Con la victoria ante los Laguneros, Toluca se colocó segundo en la tabla de clasificación, con los mismo 9 puntos que Rayados de Monterrey, pero con una menor diferencia de goles que los regios, apenas por un tanto. El próximo juego de los mexiquenses será contra León, el martes 26 de julio en punto de las 21:05 horas.