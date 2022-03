Liga MX: ¿Ignacio Ambriz será el octavo entrenador destituido del Clausura 2022?

Estado de México.- La posición de entrenador que ocupa Ignacio Ambriz en la entidad Diablos Rojos del Toluca podría vivir sus últimos días, debido a que la vigente goleada que sufrió ante Club América podría significar el final de su labor como tutor del cuadro mexiquense.

Los frecuentes descalabros del club en la reciente campaña Grita México Clausura 2022 de la Liga MX provocan la desconfianza y disgustó del público rojo, a quién 'Nacho' Ambriz afirmó no tener palabras debido al preocupante campeonato que vive la institución a semanas de acabar la fase regular.

"No tengo palabras para saber que las cosas no están bien, que el responsable soy yo y el equipo no camina como quisiera, todos los aficionados quieren ver a sus equipos jugar bien y ganar, ni una ni otra. El más dolido soy yo, estamos mal, los jugadores hacen lo que yo les pidó", mencionó en la conferencia de prensa posterior al partido.

La triste presentación del Toluca FC en la cancha del Estadio Azteca causó un sinnúmero de críticas del pueblo 'Choricero' en las redes sociales, la mayoría exigen el cese de Ambriz, inclusive varios concordaron que él debería presentar su renuncia por el bien del equipo.

Ignacio Ambriz en el Azteca

Jam media

Leer más: Liga MX: Tigres protesta tras agresión de Kranevitter

"Imaginen lo mal que anda el Toluca y lo preocupado que debe estar Ambriz por el desempeño del equipo, que 'ChorizoPower' solo le saca tres puntos de ventaja a América. No puede ser. Así no vamos a ningún lado", señalo el narrador Christian Martinoli en Twitter.

Mensaje de Christian Martinoli

Twitter

Tras un día después de la goleada contra las águilas la directiva del equipo todavía no toma alguna decisión sobre el futuro de Ignacio Ambriz, en caso de hacer oficial su destitución sería el octavo entrenador que pierde su trabajo en este Clausura 2022 de la Liga MX de no ocurrir otro despido anticipadamente.

TÉCNICOS CESADOS EN ESTE C2022

'Nacho' Ambriz podría entrar en la lista negra que conforma Beñat San José, Santiago Solari, Javier Aguirre, Pedro Caixinha, Leonardo Ramos, Pablo Guede y Marcelo Méndez como los técnicos que dejaron vacante el puesto de DT, incluso otros nombres acarician esta hoja, tal es el caso de Marcelo Michel Leaño -entrenador dw Chivas- y Andrés Lillini -tutor de Pumas UNAM-.

Leer más: Liga MX: Guillermo Ochoa llegó a 400 partidos con América