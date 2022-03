Liga MX: Integrante de La Rebel de Pumas evidencia a la FMF con falta de comunicación

México.- El tema de las barras en el futbol mexicano ha explotado una vez más luego del incidente que se vivió en el partido de Querétaro vs Atlas, desde ese momento se han comenzado a señalar a las que han estado involucradas en alguna riña en estos últimos años, aunque tambien han salido a hablar algunas más explicando que su motivo de existir es solo para apoyar al equipo y no incitar a la violencia, así lo comentó un integrante de La Rebel, barra de los Pumas asegurando que desde hace mucho tiempo han querido expresar a través el dialogo sus ideas pero no han sido escuchados.

Ahora que es casi inminente la desaparición de las barras de los 18 equipos de Liga MX y la Liga de Expansión, La Rebel tambien ha salido a evidenciar que les han negado la posibilidad de explicar sus intereses y sus ideas para una convivencia sana y alejada de la violencia. El grupo de animación de los Pumas señaló a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como una de las entidades que les han negado su expresarse.

Un integrante de la porra habló y dijo que no hay acercamientos, "No se dan el tiempo de conocer nuestro trabajo, nuestro compromiso con Pumas, piensan que por tener un escritorio pueden hacernos meno; mientras no haya acercamiento de la Federación con las barras todo se va a quedar ahí", comentó la persona de nombre Jonh a la reportera del Diario Récord, Karla Uzeta.

"Le hemos pedido por años una reunión porque nuestro único objetico es hacer color en la tribuna, pero así no dijeron, 'ustedes no son parte del futbol' y si no somos parte del futbol, porqué nos ponen multas, para eso sí, te van haciendo tu cuenta y se la mandan al club, nosotros nos sentimos excluidos y queríamos que se acercaran a La Rebel", dijo.

Agregó que su única forma de vivir el futbol es alentando a Pumas y de la manera más tranquila posible para evitar la violencia, pero que si hay alguna provocación de parte de la porra rival entonces no se quedarían quietos y responderían según se tiene que hacer. "No nos vamos a dejar de nadie, ni de barras de provincia ni de la Ciudad de México", comentó.

Será este martes 8 de marzo cuando la Liga MX encabezada por Mikel Arriola tenga su Asamblea con los dueños para dar a conocer lo que sucederá en lo que resta del torneo, por ahora la primera medida es que las porras visitantes no irán a los estadios del rival, así como tambien se hablará de la posible desaparición de los grupo de animación para intentar corregir todo lo malo del futbol mexicano.