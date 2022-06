Liga MX: Israel Reyes dio señales de su posible incorporación al Club América

Puebla.- Este lunes 06 de junio Club América viajó al sureste del país para comenzar con su pretemporada rumbo a jugar el Apertura 2022 de Liga MX. Mientras que, en Puebla, Israel Reyes, defensa de los camoteros, dio indicios de su supuesta llegada a las Águilas en entrevista con TUDN.

"Creo que es un grandísimo equipo, todos lo saben. Obviamente en redes sociales lo llegas a ver, a observa. Es algo que a cualquier jugador le emociona, el ver su nombre en equipos grandes del futbol mexicano", externó el jugador que hizo una destacada participación en el Clausura 2022.

La fantástica actuación de Reyes con Club Puebla le permitió ser considerado por Gerardo 'Tata' Martino en los partidos de preparación que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, su confianza no la busca desaprovechar, pues desea asistir a la Copa del Mundo Catar 2022 y en caso de firmar con los emplumados tendría una mayor proyección para entrar en la convocatoria oficial.

"Así como cuando me tocó llegar a Puebla yo estaba muy emocionado por el hecho de que me vieron como un refuerzo, así también en esta época. Llegar de esta forma y cerrando de la misma manera el torneo para lo que viene, que es el mundial, creo que sería un plus", aseveró.

Israel Reyes enfrentando al América en liguilla

El camisa "12" de la escuadra blanquiazul disputó 16 partidos en la fase regular y otros dos en la liguilla de la Liga MX. Consiguió anotar dos tantos en la primera ronda y uno más en la liguilla, una chilena contra el Club América en el partido de vuelta en la cancha del Azteca.

'TANO' ELOGIA A REYES

Por otro lado el técnico azulcrema, Fernando Ortiz, reveló que desea la llegada del jugador poblano, alabó su tipo de juego, mismo que compagina con las características que se buscan en Coapa y podría ser muy bien visto en el Apertura 2022.

Israel Reyes en su partido contra América

"Es un excelente jugador. Todos sabemos sus condiciones y lo ha demostrado con la Selección. Veremos qué sucede porque en estos momentos debe de estar evaluando propuestas que debe tener. De nuestra parte también buscamos otros jugadores", dijo en Futbol Picante.