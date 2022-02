Liga MX: Iván Alonso respalda el proyecto de Guillermo Almada en Tuzos del Pachuca

La llegada del director técnico uruguayo, Guillermo Almada, esta destacando en el equipo del os Tuzos del Pachuca por ser uno de los estrategas que más canteranos esta convocando en el plantel de la bella airosa en este certamen de al Liga MX y tiene todo el respaldo de Iván Alonso, director deportivo.

Almada le esta dando un gran seguimiento a los jóvenes en su equipo en este torneo Clausura 2022 desde su llegada a Pachuca. En el último partido de Tuzos, Guillermo Almada convocó a 15 jugadores surgidos en la cantera.

Hasta el momento los resultados positivos han acompañado de la mano al estratega uruguayo con esta manera trabajar con jóvenes de la cantera en este certamen. Al momento, los Tuzos del Pachuca marchan en la cuarta posición con tres victorias y una sola derrota.

Guillermo Almada se ha caracterizado en este torneo con Pachuca en tener muchos jugadores en cada una de sus convocatorias.

El estratega tiene todo el respaldo de sus directivos en la manera de como esta llevando al equipo en este torneo Clausura, uno de ellos es Iván Alonso, director deportivo de los Tuzos, quien le da todo su apoyo a Guillermo Almada.

“Hoy Guillermo no identifica nombres, edad. Identifica al jugador que está en mejor momento y será el que saldrá al campo. (…) Él y su cuerpo técnico observan los partidos de la sub 16, la sub 18 y la sub 20“, recalcó Alonso.