Liga MX: Iván Morales llegó a México para integrarse a Cruz Azul

México.- Muy temprano este viernes el delantero chileno Iván Morales llegó a la Ciudad de México para reportar con Cruz Azul, en sus primeras palabras dejó claro que llega a un equipo gigante en donde busca hacer historia y dejar huella para los nuevos jugadores que llegarán. Se dijo listo para vestir los colores de la máquina. Ahora el jugador se presentará a La Noria para anunciarlos de manera oficial.

Morales quien llega de Colo Colo asegura que pase de un equipo grande a uno igual de grande con su llegada a Cruz Azul, "Estoy contento, vengo de Colo Colo es el más grande de Chile y ahora a uno de los grandes de México, así que con mucha expectativa de hacer las cosas bien y aportar al grupo", dijo el sudamericano en su llegada a México.

Reconoció que su fichaje estuvo muy cerca de no realizarse ya que hubo algunos problemas en los que tuvieron que forzar un poco las cosas y todo se pudo arreglar y por eso agradece que Cruz Azul mantuvo el interés en él ya que sabía que podía venir a dar lo máximo de su juego a México, "Estuve tranquilo porque Cruz Azul siempre interés por mi, así que estaba tranquilo, sabía que se podría dar, hacia falta que se pusieran de acuerdo las dos partes y estoy contento", agregó.

Iván Morales llega a la CDMX para reportar con Cruz Azul | Foto: Captura

Para esta jornada 4 de la Liga MX, Cruz Azul no podrá utilizar a ninguno de los últimos refuerzos ya que no aparecen en los registros y el duelo ante León no podrá ser tomado en cuenta. Sería hasta la fecha 5 cuando reciban a Necaxa en el Azteca en donde ya podrían ser parte del equipo de Juan Reynoso al menos para estar en la banca y recibir algunos minutos en la parte complementaria.

Cruz Azul ha sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado en el Clausura 2022, han sido 8 elementos lo que han llegado y hasta ahora la mitad de ellos ya han dado alguna probadita de lo que pueden hacer, Charly Rodríguez, Uriel Antuna, Erik Lira y Alejando Mayorga han sido los mejores en el equipo, Christian Tabó es otro que no ha podido debutar por lesión pero su calidad está probada. La llegada de Luis Abram, Ángel Romero e Iván Morales fueron los últimos en llegar para armar al gran equipo celeste.