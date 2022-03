Liga MX: JJ Macías advierte al Club América previo a disputar el clásico sin colores

Guadalajara, Jalisco.- En este día de medios con dirección al Clásico Nacional Chivas-América, mejor conocido en este Clausura 2022 como clásico sin colores el delantero José Juan Macías junto a Isaác Brizuela representaron al combinado local (Chivas) para afirmar que la iniciativa que lanzó la Liga MX ayudará a que exista mayor seguridad en los estadios, algo que desean observar a partir de esta jornada.

"Estamos felices con esta iniciativa porque el futbol es una plataforma que inspira a la gente. Nosotros como jugadores buscamos dar un buen ejemplo y que los dos clubes más grandes se unan por esta causa suma mucho", explicó JJ Macías en la rueda de prensa.

"Esperamos que todos los equipos de la Liga MX se sumen a esta iniciativa de entender que esto es por el bien del futbol mexicano. Cuando nos toca perder siempre es doloroso, pero al final de cierta manera tienes relación con compañeros del otro equipo, es vital entender que la rivalidad se queda en el campo", dijo el 'conejito' Brizuela.

Instagram chivas

ANTICIPA AL AMÉRICA

Leer más: Guillermo Ochoa: "Debemos reinar la paz en la cancha"

Luego de anotar con la camiseta del Guadalajara José Juan Macías rompió una sequía de un año sin marcar en el futbol profesional. Volver a festejar una anotación le hizo obtener mayor confianza que planea proveer esa seguridad para ser protagonista en el duelo contra las águilas.

"Me siento muy feliz y con confianza, el gol (ante Santos) me ayuda porque me hace disfrutar más de lo que hago. Afrontamos el Clásico de la mejor manera, estamos comprometidos y queremos ganar el partido, pero entendemos que hoy lo más importante es que la gente disfrute el espectáculo", mencionó.

JJ Macías marcó contra Santos Laguna

Instagram jjmacias9

IMPORTA PRESENCIA DE LA AFICIÓN

Tanto Macías como Brizuela aprobaron la iniciativa de quitar por un tiempo las barras para que niños puedan asistir al estadio. La asistencia del público es de suma importancia para los jugadores que tratarán de ganar el partido con la forma que la gente exige para salir satisfecha del estadio.

"Los Clásicos son partidos distintos, no importa tanto cómo llegas al juego, lo que manda es cómo sales a disputar los juegos", mencionó José Juan Macías. En Chivas sí importan las formas, estoy seguro de que seguir por este camino y afinar detalles nos dará resultados positivos", remató Isaác Brizuela.

Leer más: Talavera saldría de Pumas ante poco protagonismo del equipo