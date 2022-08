Liga MX: Jaime Lozano aceptó errores en goleada al Necaxa, pero también señaló lo complicado del calendario

Lo apretado del calendario en el Apertura 2022 ha generado críticas entre los equipos de la Liga MX, por el poco tiempo de descanso y preparación que tienen los equipos. A las recientes declaraciones de Diego Cocca y Víctor Manuel Vucetich, se sumó Jaime Lozano, tras la escandalosa derrota que sufrió su equipo.

Luego de la goleada 4-0 que sufrió el Necaxa este viernes, Lozano aceptó que cometieron errores pero no dejó pasar lo complicado que ha sido el calendario. Además que criticó el hecho de que su rival en turno, las Chivas, tenga un calendario diferente y que les dio un tiempo de preparación mayor.

"No quiero que suene a justificación porque creo que Chivas hizo lo necesario para llevarse los puntos pero cuesta, como le costó a Pachuca cuando vino y nosotros aprovechamos, un día de descanso es mucho, me gustaría que fuera de otra forma", declaró el Jimmy en conferencia de prensa tras el juego celebrado en el Estadio Victoria.

El estratega de los Rayos enfatizó que asume la responsabilidad de la derrota, pues los cambios que buscó para darle rotación al grupo no funcionaron cómo esperaba. "¿En qué me equivoqué? Seguramente en muchas cosas. El nivel había sido de bueno a muy bueno, si hoy el equipo no tuvo fortuna fue porque hicimos muchas cosas para no merecerlas”.

Por último, Lozano aseguró que Necaxa no traerá ningún refuerzo más para el Apertura 2022 y que siguen esperando recuperar a los jugadores lesionados. "No habrá ningún refuerzo más en el equipo, el servicio médico trabajará para recuperar a los lesionados, Formiliano ya salió hoy, Dieter aún no está, no creo que pueda estar contra Tigres".

El próximo partido del Necaxa es el sábado 27 de agosto, cuando visitará el Estadio Universitario en el marco de la Jornada 11. Los Rayos no ganan en el 'Volcán' desde el 2016, por lo que será un reto complicado para los pupilos de Jaime Lozano, que aspiran a mantenerse en zona de clasificación.