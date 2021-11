Liga MX: Jaime Lozano confiesa que sí le agrada la idea de ser DT de Chivas

México.- Tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jaime Lozano decidió renunciar a la Selección Mexicana Sub-23 y desde ese momento se convirtió en el entrenador de moda que más de un equipo de la Liga MX quería tener, uno de los que más sonaron fue Chivas y es que el proyecto en el Rebaño no estaba por buen camino, pero al parecer nunca se llegó a algo formal, pero eso podría cambiar ahora.

Jaime Lozano quien demostró que tiene madera de buen entrenador y más cuando se trata de controlar a jugadores mexicanos se ha vuelto el deseo de Chivas y ahora que ha confesado que sí le gustaría algún día ser el entrenador las esperanzas de verlo una vez más en la Liga MX han crecido pero ahora en el equipo rojiblanco ya tienen quien se encargue del club.

Fue este miércoles cuando Jaime Lozano visitó el programa de TV Azteca "Los Protagonistas" y dejó claro que Chivas está dentro de la lista de equipos que le gustaría dirigir ya que la idea de jugar solo con mexicanos, es algo que para él agrada mucho y luego de lo que logró con la Selección mexicana sería el hombre perfecto para el puesto.

"¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un equipo grande, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. Sin duda alguna que me gustaría dirigir a un equipo grande, Chivas es uno de ellos", dijo Lozano para TV Azteca.

Su última labor como entrenador la tuvo en la Selección Mexicana | Foto: Jam Media

Jaime Lozano aparentemente no fue buscado por Chivas para tomar el equipo, ya que luego de la destitución de Víctor Manuel Vucetich su nombre se disparó como una posibilidad pero desde el club nunca hubo algo solido y se decantaron por Marcelo Michel Leaño quien hizo que el equipo calificara al Repechaje como su máximo logro en este torneo.

Por ahora las puertas del Rebaño están cerradas luego de que Ricardo Peláez confirmó a Leaño como el entrenador del equipo para la siguiente temporada, eso deja libre al "Jimmy" que según TV Azteca tiene la posibilidad de ir a Japón pero que por ahora no ha tomado ninguna decisión apresurada para evitar elegir mal, tampoco descartó que la Liga MX sea una mala opción.

Jaime Lozano en la Liga MX solo ha visto lugar en la primera división con el Querétaro pero no le fue muy bien, luego de eso se centró en Selecciones Nacionales y realizó el proceso para los Juegos Olímpicos lo que le da credibilidad de que tiene oportunidades para ser una opción viable a largo plazo.