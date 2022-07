Liga MX: Jaime Lozano sale 'frustrado' de CU después de la derrota de Necaxa ante Pumas

Ciudad de México.- Rayos del Nexaxa volvió a perder en este arranque de torneo Apertura 2022 de Liga MX, ahora contra Pumas UNAM por marcador de 1-0, situación que dejó un mal sabor de boca al entrenador, Jaime Lozano, quien dijo estar molesto y frustrado por lo sucedido en Ciudad Universitaria, sobre todo porque los cinco goles que ha recibido su equipo han sido a balón detenido.

"Me han tocado vivir cosas mucho peores. Dos derrotas y una victoria no es lo que esperábamos a estas alturas, pero no creo que sea el peor momento. Tenemos un equipo mucho más completo, creo que tenemos la posibilidad de hacer más variantes", dijo en conferencia de prensa.

"Los cinco goles que nos han hecho han sido a balón parado, la mala noticia es esa. Vamos a seguir trabajando porque claramente nos han quitado demasiados puntos. Me voy triste más que por el resultado, generamos pocas ocasiones de gol. Hay molestia y frustración de mi parte, hacia mí, hacia mi cuerpo técnico y mis jugadores", señaló 'Jimmy' Lozano.

Necaxa perdió contra Pumas

Jam media

LAMENTA LA ELIMINACIÓN DEL TRI SUB-20 A JUEGOS OLÍMPICOS

Por otro lado el entrenador hidrocálido, quien logró la medalla de bronce con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, habló acerca de lo sucedido con la Selección Nacional sub-20 que se perderá el Mundial de Indonesia 2023 y la justa veraniega de París 2024 al quedar eliminado en el Premundial por la Selección de Guatemala.

"De la Selección, honestamente, es algo que no me gustaría hablar, me duele, es una de las cosas que me duelen, que corten procesos, que el equipo no pueda estar sin Mundial ni Juegos Olímpicos, aunque ya no formó parte de selecciones soy parte de la Liga MX y me corresponde dar buenos jugadores al Tri y así exigir mejores resultados", externó.

Jaime Lozano molesto por el resultado

Jam media

RECIBIRÁN A FC JUÁREZ

Club Necaxa volverá a Aguascalientes para preparar la semana en la que enfrentarán a los Bravos FC Juárez en el Estadio Victoria. Después de dos visitas continuas volverá a fungir como local y es en ese partido donde tratará de sacar su primera victoria junto a su público.

Te recomendamos leer

El compromiso correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2022 se disputará el próximo viernes 22 de julio en punto de las 21:05 horas (tiempo de México), 20:05 horas (tiempo de Culiacán). Rayos se sitúa en el decimocuarto lugar con tres puntos.