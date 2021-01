Liga MX: Jaime Ordiales desmiente la versión de Hugo Sánchez luego de no llegar a Cruz Azul

Ciudad de México.- Tras el fracaso de llevar a Hugo Sánchez como el entrenador de Cruz Azul y las declaraciones del mismo donde aseguraba que la directiva solo le ofrecía un 50% de lo que oficialmente se había dicho, Jaime Ordiales habló y puso las cosas en su lugar al punto de que Hugo Sánchez se retractó de sus propias palabras y aceptó que todo se había tratado de un error.

Luego de que Hugo Sánchez hablara de su no llegada a la máquina para el Guard1anes 2021 de la Liga MX y diera sus polémicas palabras, Jaime Ordiales se comunicó con ESPN para aclarar la situación y comentó que nunca estuvo sobre la mesa una nueva oferta menor a la que se ofreció desde el inicio, "Nunca. Ni lo haría, Yo no sé por qué, o interpretó mal las cosas o por qué hizo esa aseveración", dijo Ordiales.

Ante estas nuevas palabras del directivo, este martes Hugo Sánchez aprovechó los micrófonos de su cadena deportiva para expresar que cambió de decisión y que si se pudo haber tratado de una mala interpretación lo que llegó a pasar ya que todo estaba listo y de una se vino todo abajo.

"Pudo ser una mala interpretación lo que percibió en el tema que me mandaron en una carta en la cual me hacían seriamente un ofrecimiento y acepté las condiciones y en el último día se cambió. Interpreté que era solo el 50 por ciento de lo que me habían ofrecido", agregó Hugo Sánchez.

Aun así y que la negociación se cayó, ambas partes quedaron dispuestas a que en algún futuro puedan llegar a trabajar juntos y con cualquier equipo en el futbol mexicano. Hugo en la Liga MX solo ha tenido oportunidad de dirigir a Pumas y Pachuca, contando también a la Selección Mexicana.

Hugo Sánchez aseguró que solo faltaban los boletos de avión para llegar a la Ciudad de México | Foto: Jam Media

"Dejo las puertas abiertas para Cruz Azul y a cualquier club en México y en el mundo porque ya me regresaron las ganas de seguir dirigiendo. Esta pandemia me ha hecho reflexionar y con las ganas y el atrevimiento de comprometerme" finalizó el pentapichichi.

Cruz Azul se decidió por Juan Reynoso

La no llegada de Hugo Sánchez causó un momento de incertidumbre otra vez para los aficionados de Cruz Azul, pues aunque no todos lo querían como entrenador, preferían que ya tuvieran uno. Al final con el parón en las negociaciones todo quedó en un punto muerto. Horas más tarde se confirmaría la llegada del peruano Juan Reynoso.

Reynoso había culminado su participación con el Puebla apenas la temporada pasada donde los llevó a la Liguilla y vieron en él lo que el equipo necesita como el recuerdo del Cruz Azul campeón de 1997. Fue este lunes cuando ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo de cara al inicio del torneo que es solo en un par de días.

Cruz Azul debuta en la Liga MX este domingo 10 de enero como visitante en la cancha del Santos Laguna. Esa será la primera prueba para saber si el equipo tiene la capacidad de volver a ser el club que levantó la esperanza. Hay que recordar que no hay refuerzos y que es el mismo plantel del torneo pasado por lo que debería esperarse algo bueno en el arranque.