Liga MX: Jairo Torres 'acusa' al Atlas después de conseguir el bicampeonato

Chicago, Illinois.- No hace mucho tiempo que Ian Jairo Torres se retiró de la franquicia bicampeona, Atlas de Guadalajara, para probar oportunidad en la Major League Soccer (MLS) con el Chicago Fire, equipo que lo vio debutar en el futbol estadunidense hace tres semanas, respectivamente.

Antes de salir de la Liga MX el jugador mexicano contribuyó durante la primera ronda del Clausura 2022 para que la Furia Roja se apoderara de la tercera posición de la clasificación general, así que, en teoría, tiene derecho a ser premiado como el resto de sus compañeros por haber sido parte de la campaña donde los comandados por Diego Cocca alzaron el segundo título consecutivo.

Sin embargo el jugador dijo publicamente que a la fecha no ha recibido ningún reconocimiento que sea procedente de la Academia tras el bicampeonato. Jairo Torres, dando un par de carcajadas, dijo en entrevista para TUDN que espera obtener su medalla de campeón.

"Me tocó jugar todo el torneo y espero que me manden mi medalla y todo. Pero ya la liguilla me tocó vivirla como un aficionado, alentando, pero la verdad estoy muy contento. No me han dicho nada, espero que me llegue mi presea", mencionó el exjugador del Atlas.

Asimismo el jugador que se desempeña como extremo compartió la diferencia de haber visto la fase final como un fanático que como jugador, afirmó que existe un mayor nerviosismo, sobre todo por el cariño que tiene con la institución donde se formó desde niño antes de hacer su debut en la Liga MX.

"Impresionante, lo vi más nervioso de aficionado que jugando, esta vez me tocó vivirlo como un aficionado y se me enchina la piel de pensar eso. ¿Quién se imaginaba un Atlas bicampeón? Quedó en la historia y la verdad feliz por todo lo que representa el club, lo que luchó desde el principio, felicitar a mis compañeros, ya les mandé mensajes a cada uno", mencionó.