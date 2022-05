Liga MX: Jairo Torres es presentado con el Chicago Fire de la MLS

Estados Unidos.- Este martes el atacante mexicano, Jairo Torres oficialmente fue presentado con el Chicago Fire de la MLS luego de haber terminado su torneo con Atlas que constó de 17 jornadas del Clausura 2022, ya que así lo anunciaba el contrato que ambas partes firmaron. El canterano de los rojinegros se mostró contento y muy decidió de que fue una gran decisión dar ese salto de liga.

En su presentación habló de lo que espera lograr con su llegada al equipo de Chicago Fire al que ve como un gran equipo para poder dar el salto a ligas europeas ya que son sus metas a mediano y largo plazo en la búsqueda de mejores retos para su carrera, "Quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá", A quién no le gustaría jugar en la Premier, pero la verdad si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien", dijo.

Tambien dijo que le gustaría tener la posibilidad de ser llamado a la Selección Mexicana para Qatar 2022 o en un proceso mundialistas, "Pasé por las inferiores de la Selección y a quien no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir quiero ir a la selección, simplemente trabajo y si me voltean ver, genial", agregó el goleador de Atlas en su salida de la Liga MX.

Jairo Torres fue presentado con el Chicago Fire | Foto: Captura

El futbolista durante su presentación ya tuvo su primer acercamiento con los aficionados en una firma de autógrafos luego de su anuncio, incluso hubo aficionados de Atlas que se dieron cita a la presentación del mexicano. Jairo Torres ya tuvo sus primeros minutos en el entrenamiento con su nuevo equipo en donde se le vio más que feliz y centrado en lo que busca.

Ya tambien se le entregó el número que portará en lo que resta de la temporada y es el número. Ya el Chicago Fire tiene registro de jugadores mexicanos en sus filas, hay que recordar que para el 2007 se les unió Cuauhtémoc Blanco, jugador que fue parte fundamental del equipo para esos momentos. De momento el debut de Jairo Torres se espera que sea pronto ya que llega con ritmo de juego pues no se detuvo tras su salida de la Liga MX. Incluso el mismo equipo lo pone disponible para este fin de semana.

Te recomendamos leer

A través del comunicado de presentación, el Chicago Fire anunció que Jairo Torres viajará con el equipo a Atlanta para su duelo de MLS el siguiente sábado 7 de mayo en donde podría ver su debut oficial en el futbol estadounidense.