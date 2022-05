Liga MX: ¿Jairo Torres recibirá medalla en caso de que Atlas logre el bicampeonato?

Atlas está a 90 minutos del bicampeonato, mismo que logrará si mantiene la ventaja de 2-0 contra Pachuca que lograron en el partido de ida en el Estadio Jalisco. Los rojinegros podrían convertirse en el tercer equipo bicampeón de la Liga MX en la historia de torneos cortos.

Para la obtención del título en el Apertura 2021, uno de los jugadores pilares en el esquema de Diego Cocca fue el volante Jairo Torres, canterano del equipo tapatío. Sin embargo, el mediocampista ya no estuvo en la Liguilla del Clausura 2022, incluida la final ante los Tuzos.

Desde inicio de año, el Atlas informó que llegó al acuerdo con el Chicago Fire para el traspaso definitivo de Jairo Torres. Sin embargo, ese acuerdo consideró que el jugador disputara la fase regular con los rojinegros y se incorporara al equipo estadounidense hasta mayo, de cara a iniciar la temporada en la MLS.

Por ello, Torres Ramírez se despidió de sus compañeros y de su afición en la Jornada 17, en aquel empate a un gol contra Tigres en el Estadio Jalisco. Precisamente Jairo Torres fue el autor del gol de los rojinegros en ese encuentro, por lo que tuvo una despedida de ensueño.

Atlas ya no contó con el jugador en Liguilla, situación que hasta el momento no han padecido pues superaron a Chivas y Tigres. Ahora están a punto de superar también a Pachuca y en caso de lograrlo, Jairo Torres también recibiría medalla, pues estuvo registrado para el torneo.

"Me voy pero mis compañeros se van a quedar para luchar por ese bicampeonato. Ya me dijeron que me van a mandar la medalla. Yo voy a estar pendiente de mis compañeros y del club siempre", declaró Jairo una semana antes de marcharse, por lo que este domingo sin duda estará al pendiente del Clausura 2022, a la espera de celebrar un bicampeonato.