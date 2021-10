Liga MX: Javier Aguirre acepta el mal paso de Rayados pero ve ante América la fórmula para mejorar

Nuevo León.- Una carta derrota en la Liga MX de manera consecutiva en Rayados de Monterrey encendieron las alarmas en el equipo que está a unos días de jugar una final de Concachampions pues en la manera en la que juegan estarían regalando el juego para el siguiente rival que son las Águilas del América, por eso Javier Aguirre espera que ahí su equipo pueda renacer.

Tras la derrota Aguirre atendió conferencia de prensa en donde dejó claro que su equipo no está marchando nada bien y que se han encargado de resolverlo pero aún así no han podido salir del bache pero esperan que con el cierre del torneo puedan tener mejores oportunidades para reivindicarse.

"No hemos sido regulares, en Juárez no lo fuimos, León y Querétaro, además de no hacer sido regulares, no pudimos hacer gol, tenemos un déficit importante, se trabaja todo, conceptos tácticos, aspectos técnicos individuales, el tema físico y el mental, el jugador queda muy golpeado, lastimado, es normal que venga la crítica, pero tenemos que aguantar", comentó.

A pesar de saber que no están nada bien, aseguró que ahora la Liga MX pasa segundo plano para preparar la final de la Concachampions pues es un título lo que está en juego y quieren tenerlo en sus vitrinas para en caso de fracasar en la liga local tengan algo que celebrar. Javier Aguirre espera que con América tengan esa apartidad de volver al triunfo.

"Debemos entender que tenemos una oportunidad de oro para reivindicarnos ante nuestra gente que es el jueves y en 90 minutos darle la vuelta y revertir la situación", dijo previo a su partido que podría alargarle su estancia en Rayados o condenarlo para su salida.

Rayados suma 4 partidos perdidos de manera consecutiva | Foto: Jam Media

Rayados ahora mismo en la Liga MX está en el lugar 7 con 20 puntos, luego de las 4 derrotas ha perdido muchos puestos y se acerca a la parte baja de la tabla que de seguir así en los últimos 2 partidos se complicará todo. Por si fuera poca la presión, al menos 4 equipos que están por encima de ellos tienen un partido pendiente por lo que pueden alejarse más.

Rayados cierra el torneo en fase regular contra el Atlético de San Luis y en la jornada 17 se vuelve a medir a las Águilas del América y ahí se sabrá si es por refirmar lo que pase en la final de Concachampions o buscar una venganza inmediata con la victoria en el Azteca.