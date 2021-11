Liga MX: Javier Aguirre acusa de tener una "plantilla corta" en Rayados

México.- Rayados de Monterrey tuvo por tercera temporada consecutiva un fracaso monumental en la fase final de la Liga MX, ahora al quedar fuera en los 4tos de final ante el Atlas, pero lo que más sorprendió es que siendo una de las plantillas más completas y la más cara del futbol mexicano, Javier Aguirre acusó de la eliminación a que no pudo contar con todos sus jugadores por lo que la llamó una "plantilla corta" lo que afectó para lograr sus objetivos.

En conferencia de prensa tras finalizar el partido aseguró que Rayados a pesar de ser la escuadra más cara tambien fue la más corta en la Liguilla por el simple hecho de que no tuvo disponibles a muchos de sus jugadores por temas de lesión, especialmente en la zona baja del campo que fue donde hicieron falta para evitar la eliminación y la vergüenza de ligar 3 torneos siendo eliminados muy temprano a pesar de que desde hace mucho tiempo se conoce la calidad y el potencial de sus hombres.

"Somos una plantilla corta, si ves el banquillo de hoy es con lo que tenemos todo el año, seis chicos de expansión, jugaron ocho en toda la temporada, muchas fechas FIFA, tres partidos cada fecha FIFA, lesiones en selecciones, nos costaba armar cada semana el equipo y así transitamos una liga irregular, la buena noticia es que ganamos una competencia que teníamos y el años que viene tenemos dos competencias, una en el extranjero", comentó el "Vasco" en su conferencia.

El reclamo de Javier Aguirre se fue más por el tema de ausencias que por la calidad de sus jugadores, que como ya se dijo es la más cara de toda la Liga MX valuada en poco más de 80 millones de euros, muy por encima de otras como la de Tigres que es la que más se le acerca, le sigue Cruz Azul y América entre otras. Aún así sus palabras fueron tomadas por otro rumbo como una excusa ante la eliminación que llegó precedida de un penal dudoso del que no quiso hablar y solo aceptó que no fueron el equipo que se esperaba en esta ronda.

Rayados es la plantilla más cara de la Liga MX pero para su entrenador aún es corta | Foto: Jam Media

"Tuvieron esa jugada en el área que no vale la pena comentar y estamos fuera, nos duele porque en 180 minutos no fueron superiores y entiendo el reglamento y la regla están dadas a todos por igual, y nos vamos lastimados agradeciéndole a la afición, prometiendo esfuerzo, trabajo y lucha", agregó el entrenador. Con ello Rayados adelantó sus vacaciones y desde este lunes serán libres para iniciar a preparar todo para el Clausura 2022, además de que en los próximos días sabrán que destino les depara en el Mundial de Clubes.

Rayados de Monterrey no han tenido suerte desde el título que logró en el Apertura 2019, luego de eso se le ha complicado encontrar de nuevo el camino, la plantilla con grandes incorporaciones en todas las temporadas pero no ha funcionado. Para el Clausura 2020 como campeón defensor culminó en la zona baja del torneo al no ganar el 10 partidos, para su fortuna el campeonato se canceló por el Covid-19. Luego llegó el Guard1anes 2020 en donde apenas logró calificar a Repechaje pero el Puebla los venció dejándolo fuera de la Liguilla.

El tercer fracaso llegó en el Guard1anes 2021 cuando en esta ocasión sí logró meterse a Liguilla, se enfrentó a Santos y tenian la ventaja pero un par de desatenciones en el último minuto los dejó fuera en 4tos de final y ahora se le suma esta nueva falla, misma que ya está colmando la paciencia de sus aficionados.