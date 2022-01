Liga MX: Javier Aguirre asegura que Monterrey no sufrirá si el rival les quita el balón

Aguascalientes, México.- Javier Aguirre, entrenador del Monterrey, afirmó este sábado que su equipo demostró que no sufrirá si le quitan la pelota en el torneo Grita México C22 de la Liga MX. “Hay que aceptar que el Necaxa nos quitó la pelota, pero no sufrimos sin ella. Mi equipo demostró que si nos quitan el balón podemos ser contundentes y no sufrir”, dijo el técnico al final del duelo en que ganaron 4-0 a Necaxa en la fecha dos.

Los Rayados tuvieron menor posesión del balón que el Necaxa, pero fueron más efectivos y se impusieron con goles del argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori y el argentino Maximiliano Meza, del colombiano Duván Vergara y de Jesús Gallardo.

Aguirre destacó que a diferencia de la jornada inaugural del Clausura 2022 de la Liga MX en la que empataron en casa 0-0 ante el Querétaro, ahora sí capitalizaron sus opciones. “Hoy sí entró la pelota, tuvimos menos posesión, el rival nos la quitó, pero nosotros supimos aprovechar los espacios que creamos, fuimos certeros cada que llegamos a portería, tuvimos fortaleza en el medio campo y el equipo trabajó bien”, explicó.

A pesar de la goleada el estratega subrayó que su equipo no debe perder la cabeza. “Tomamos el triunfo tranquilos; la semana pasada no dramatizamos con el empate en casa, hoy tampoco estoy eufórico con la victoria, hay que darle el justo valor a los partidos; no tiene mayor importancia esta goleada más allá de los tres puntos que nos da”.

Javier Aguirre reconoció la complejidad en el planteamiento que el rival les planteó. “Necaxa es un equipo ordenado que insisto, no nos permitió tener el balón, nos llegó a meter en nuestro terreno, y nosotros lo contrarrestamos siendo contundentes en el contraataque”.

El timonel aceptó que estas victorias permiten fortalecer la confianza de sus jugadores. “Esto alimenta el ánimo y la congruencia entre lo que entrenas y lo que mostramos en los partidos. Fortalece nuestra moral y eso nos hace estar optimistas en que vamos a seguir en esta línea ascendente”.

En la fecha tres del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX el Monterrey recibirá al Cruz Azul el próximo sábado 22 de enero.