Liga MX: Javier Aguirre lamentó falta de intensidad en derrota del Monterrey ante FC Juárez

Ciudad Juárez, México.- Javier Aguirre, entrenador del Monterrey, lamentó que la falta de intensidad fue la causa de la derrota de su equipo por 3-1 ante el Juárez FC en la jornada 12 del torneo Grita México A21 de la Liga MX.

“Carecimos de intensidad, no estuvimos a la altura del partido no sé si fue nuestro peor encuentro, pero el futbol te cobra cuando no eres intenso", aceptó el técnico al final del juego.

El Monterrey tomó ventaja en el duelo con gol del argentino Maximiliano Meza; pero los Bravos remontó y ganó 3-1 con goles de los uruguayos Diego Rolán y Maximiliano Olivera, y un tanto del ecuatoriano Jefferson Intriago; metiéndose de momento en los puestos de repechaje en la Liga MX.

Aguirre subrayó el desconcierto que su equipo padeció luego de que Juárez remontó el 0-1 que los Rayados habían conseguido en el primer lapso con un par de goles en 2 minutos.

“En la primera parte en sólo dos minutos nos dieron la vuelta, no estuvimos preparados para sostener el marcador. Esos dos goles nos mandaron al descanso desconcertados y nos costó recobrarnos en la segunda mitad”, reiteró.

El estratega detalló las dificultades que encontró su conjunto para crear opciones ofensivas.

Javier Aguirre aplaudió el desempeño de FC Juárez por la manera en que anularon a su equipo en la jornada 12 del torneo Grite México A21 de la Liga MX.

“Felicito a Juárez porque esto es de goles y no hay más, ellos lo hicieron muy bien, nos neutralizaron. Ahora hay que ser humildes, revisar lo que nos pasó, no podemos frenarnos en una derrota que es dolorosa, sí, pero hay que reponerse”.

El tropiezo ante los Bravos de Juárez cortó al Monterrey una racha de tres victorias consecutivas. La derrota dejó a los Rayados con 20 puntos en el segundo lugar de la tabla general con cinco victorias, cinco empates y dos descalabros.

En la décimo tercera jornada del torneo Grita México A21 de la Liga MX Monterrey recibirá al León el próximo 16 de octubre tras el regreso por la fecha FIFA.