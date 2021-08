Liga MX: Javier Aguirre se mostró molesto con las expulsiones que complican los partidos

Nuevo León.- Rayados de Monterrey terminó pidiendo la hora ante las Chivas y no porque fueran atacados con gran intensidad sino que Javier Aguirre quería impedir una nueva expulsión para su equipo y es que en apenas 6 jornada de la Liga MX, Rayados es el equipo que más expulsiones tiene con 5 y la ventaja que entregó César Montes al irse a bañar temprano molestó mucho al entrenador.

Tras culminar el partido en un desabrido empate a cero, Javier Aguirre se dijo molesto y preocupado por el tema de las expulsiones. Explicó que es consiente que pueden pasar, por diferentes circunstancias, pero que en el caso de Montes fue una total irresponsabilidad que comprometió el resultado y lo que afectó para que Rayados no mejorara su resultado en la Liga MX.

"Me preocupa muchísimo, puedo entender la expulsión que llegas tarde, un balón dividido, pero la de hoy sí es imperdonable, nos compromete mucho y cuando intento hacer rotaciones al final no sale, es difícil rotar", comentó el Vasco.

Monterrey no pudo sacar la victoria ante Chivas y se quedó uno menos | Foto: Jam Media

El tema de la rotación de su plantilla es algo que le está costando en este arranque de la Liga MX y es que aunque tiene un plantel amplio, el no tenerlo cada semana por las mismas ausencias ha hecho que jugadores claves tengan que repetir y se vayan cansando como Campbell, Duván Vergara o Celso Ortiz, es por eso que espera que la siguiente semana con el cierre de la jornada 7 y el inicio de la Fecha FIFA puedan descansar un poco.

Al mismo tiempo habló de lo que pasa con otros dos refuerzos que no han debutado en el Apertura 2021 de la Liga MX, Erick Aguirre y Héctor Moreno siguen en recuperación y no los ve aún en su mejor momento para ponerlos en el campo, afirma que no loes ve en el juego ante Tijuana de este próximo fin de semana, pero con el parón ya podrían pensar en su incorporación.

Con el empate de Rayados, el equipo se mantuvo en el lugar 5 de la clasificación por detrás de Toluca y Tigres con 10 puntos. América se mantiene líder con 13 unidades y le sigue León que los empató. Chivas no se movió y se quedó en el puestos 12 con 6 unidades.