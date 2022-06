Liga MX: Javier Aquino confiesa dónde la gustaría retirarse del futbol

México.- Javier Aquino es uno de los jugadores más constantes en los últimos años en la Liga MX, si bien se habla poco ya de su rendimiento, para Tigres es un hombre fundamental en su once en donde ha podido encontrar la regularidad y la variante en posiciones que le ha ayudado a mantenerse siempre activo al punto de confesar que quiere que los felinos sean su último equipo en su carrera pues no se ve jugando en otro que no sean los Tigres.

Recientemente el atacante habló en entrevista y confesó que ya tiene su plan de retiro y en el está Tigres, no hay otro equipo en otro país ni en México en donde quiera colgar lo botines que no sea el cuadro felino, incluso confirmó que no se ve ya regresando a Cruz Azul, equipo con el que debutó en la Liga MX pues considera que su tiempo en el equipo ya culminó además de rechazar el trato que le ha dado la afición.

"Honestamente no me veo regresando a Cruz Azul, creo que eché raíces en Tigres, si hay un equipo en el que yo me vea retirándome es en Tigres", comentó el jugador. Además hay que recordar que ha tenido ciertos problemas con la afición de Cruz Azul llevándose abucheos desde su regreso a México pues llegó a otro equipo antes que a la máquina lo que habría molestado a los aficionados celestes.

Javier Aquino no planea salir de Tigres hasta su retiro | Foto: Jam Media

"Desde que jugué en el Azteca y en el Azul contra Cruz Azul fui abucheado todo el tiempo. En un principio ni siquiera entendía por qué cuando yo no hice nada malo, simplemente volver a otro club que tuvo interés por mí", señaló para TUDN el jugador de 32 años de edad. Actualmente Javier Aquino se mantiene como una de las figuras del equipo y difícilmente saldrá a estas alturas de su carrera.

No hace mucho el mismo Aquino ha perdido cierto protagonismo en relación a las convocatorias de la Selección Mexicana dado que fue prácticamente borrado por los técnicos, siendo un regular en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 pero cuando se llegó el Mundial no tuvo minutos y luego su nombre comenzó a ser menos mencionado por lo que decidió renunciar al Tri, hace algunos meses anunció que la dejaba oficialmente.