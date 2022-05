Liga MX: Javier Aquino no se preocupa de abucheos en su contra y aseguró que no guarda rencor

Uno de los jugadores de Tigres que menos aceptación tiene entre la afición de Cruz Azul es Javier Aquino, a pesar de que el futbolista salió de las fuerzas básicas del equipo de la Noria. El atacante fue una de las grandes promesas de los cementeros y se ganó el cariño de la afición, pero lo perdió hace dos años.

Fue en la Copa por México, el torneo amistoso organizado durante la pandemia del 2020, que en un conato de bronca en semifinales entre Tigres y Cruz Azul, Aquino Carmona se burló de la sequía de títulos de la Máquina. La afición celeste no le ha perdonado los comentarios y se lo han hecho saber a cada oportunidad.

Y en el partido de este jueves en el Estadio Azteca, no fue la excepción. Durante el juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2022, cada que Javier Aquino tocaba el balón, la afición en el inmueble estallaba en abucheos y silbidos contra el volante de los auriazules.

"No pasa nada, ellos hacen su partido. Yo les guardo gran cariño y por ahí se pudieran malinterpretar ciertas cosas. Sé lo que siento por el club, por la institución y toda la gente que me apoyó y no les guardo rencor", señaló Aquino, quien en cuanto a lo futbolístico aplaudió el esfuerzo de sus compañeros para guardar el resultado con 10 hombres.

En cuanto a la expulsión de Miguel Herrera, el jugador expresó que el técnico es una persona que vive con intensidad los partidos y que trabajarán en estos días para que no le echen de menos en el juego de vuelta. "Tratremos de llevar a cabo lo que nos pida en los entrenamientos y tratar de que no pese su ausencia".

Otro jugador que se llevó rechiflas y abucheos en el Estadio Azteca este jueves fue Igor Lichnovsky cuando entró de cambio por Luis Quiñones. Sin embargo, el defensor chileno tuvo pocas intervenciones relevantes por lo que no cargó con tanto rencor de la afición celeste como lo hizo Javier Aquino.