Liga MX: Javier Aquino sueña con estar en el Mundial de Qatar 2022

El mediocampista mexicano de los Tigres de la UANL, Javier Aquino, afirma que aún no pierde la esperanza de formar parte del próximo Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana de Gerardo Martino.

Aquina asegura en entrevista que se sintió desilusionado por su último Mundial en Rusia, ya que no jugó un solo partido con la Selección Mexicana.

"Me desilusioné un poco de los procesos que tuve, sobre todo del último en Rusia", reveló en entrevista en el Programa La Palabra del Gurú.

Para Javier Aquino fue un poco confuso la manera de como llevo las formaciones el ex director técnico, Juan Carlos Osorio, ya que por sus muchos movimientos en la alineación en los partidos de preparación y en el Mundial fue la misma, lo que lo dejo por fuera en Rusia a Javier Aquino.

"Todos queremos jugar un minuto o 20 segundos, queremos jugar. Luchas cuatro años. Es lo que no me explico, venía rotando y en la eliminatoria tuve participación en partidos durísimos en El Salvador y en Honduras. Llegó el Mundial y desaparecieron las oportunidades. Nadie puede exigir en la selección una titularidad o minutos, pero si ser valorado por el nivel que has presentado en los partidos. Al menos un minuto o dos me los merecía. Fue una desilusión", indicó.

Tras no tener un solo minuto con la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, Javier Aquino, asegura que quedo muy golpeado mentalmente en su nula participación con el Tricolor.

"Quede golpeado mentalmente y anímicamente. Hoy estoy retirado de la selección, pero todo puede cambiar en la vida. Estoy teniendo un buen torneo, podría ser considerado, pero no cambiaría la decisión. Hay jugadores que lo están haciendo bien, no hago falta. Podría competir, anímicamente después de esa etapa tome la decisión e decir hasta aquí. Tenía ilusiones y me sentía bien físicamente", dijo el mundialista.

Javier Aquino no se descarta para llegar al próximo Mundial y no le vuesta nada soñar que pueda llegar otra oportunidad para poder estar en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

"A cualquier futbolista de cualquier país y cualquier liga profesional le va interesar jugar un mundial y no soy la excepción. El jugar una Copa del Mundo es increíble, tuve minutos en Brasil 2014 y es algo fantástico", destacó.