Liga MX: Javier "Chofis" López arremete contra la prensa mexicana por ser parte de su salida de Chivas

Estados Unidos.- Apenas han pasado unos cuantos meses desde que Javier "Chofis" López se marchó de Chivas y fue contratado por el San Jose de la MLS, pero eso no le impidió revelar algunos tratos que para él fueron parte de su decisión para dejar la Liga MX e irse al futbol de los Estados Unidos. La "Chofis" arremetió contra sus excompañeros en Chivas y la prensa mexicana.

En entrevista para TUDN, el atacante mexicano mencionó que no le gustaron la formas con las que se manejó Chivas y su salida, aunque dice que tampoco se arrepiente de haber dejado al equipo, pero siente que no fue su culpa salir de el ya que hay más cosas detrás, incluso quería una salida más decorosa y no como se dio por una indisciplina a mitad del Guard1anes 2020.

"Arrepentirme tal cual no, simplemente no me hubiera gustado salí, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía, por esta parte estoy tranquilo", comento.

También comentó que la prensa mexicana genera mucha presión para el futbolista, ya que en su mayoría solo se la pasa criticando al jugador, puso como ejemplo el mensaje de André-Pierre Gignac en donde mencionó que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, esto haciendo ver que está en contra de la critica desmedida que reciben los jugadores por su rendimiento en la Liga MX u otras competencias.

"La verdad pasaron cosas que no lo entenderían, pero más allá de eso, hay que pensar en positivo, son cosas que me dañaron mucho, mentalmente, la verdad es que estaba muy mal, y la verdad no me gusta hablar mucho de eso, fue muy difícil, estaba decepcionado un poco, pero ahora estoy mejor", dijo López.

Me parece que sigue dolido por su salida de Chivas, no creen? @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/t5QYhCHbXN — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) April 8, 2021

Aunque hay que recordar que también en algún momento dejó entrever que algunas criticas no le gustaron de algunos de sus compañeros, incluso mencionó que ya sabía ahora quien estaba de su lado y quien no, por lo que decidió hacerse a un lado para evitar todo ese tipo de problemas. Ahora en su nuevo equipo intenta hacer nuevos amigos en los que pueda confiar.

Mencionó que le gustaría regresar a la Liga MX con Chivas si alguna vez el equipo le da una nueva oportunidad, y si no es como jugador entonces podría ser en otra faceta de él, pero su sueño sería estar de regreso en el equipo que lo vio nacer en el futbol mexicano, "Sí extraño a Chivas, obviamente, es el equipo que me dio la oportunidad como futbolista y siempre voy a estar agradecido con eso", comentó.

Ahora se encuentra concentrado para el inicio de la temporada en la MLS, comenta que el estar nuevos compañeros le ha servido mucho para estar rodeado de nuevas personas y pensamientos, nada que ver como lo que vivía en la Liga MX y Chivas. El San José tendrá ya al tercer jugador mexicano junto a Osvaldo Alanís y Carlos Fierro. La temporada está solo a unos cuantos días de iniciar y ya se preparan para estar al tope.