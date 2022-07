Liga MX: Javier 'Chofis' López expresó su molestia por el bicampeonato del Atlas

Tras militar en la MLS, Javier 'Chofis' López esta a la espera de otro club, ya que con las Chivas del Guadalajara no entro en los planes para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Pero no esta nada contento con el bicampeonato logrado por los Rojinegros del Atlas.

Atlas y Chivas tienen una gran rivalidad en el futbol mexicano, y es bien sabido que los jugadores la toman como parte de su ADN en los Clásicos Tapatíos y es por ello que los dos campeonatos no caen nada bien en el Rebaño Sagrado.

En entrevista con TUDN, la Chofis dijo que era molesto que les empezarán a decir que "arriba el América o arriba el Atlas", porque son los rivales odiados desde que iniciaron en el futbol.

Javier López no estuvo en los dos torneos pasados donde Atlas se corono campeón, pero comenta que le molesta mucho que le echen en cara triunfos de las Águilas del América y Rojinegros del Atlas.

"Me dicen, arriba el América, arriba el Atlas, yo me enojo y me peleo", fueron las palabras que aseguró el delantero de las Chivas, quien está en espera de otro club, después de que Ricardo Cadena no contará con él para el Apertura 2022 de la Liga MX.

'Chofis' López estará esperando la oferta de otro equipo ya sea en la Liga MX o en la MLS, todo depende de los planes de la directiva de Chivas y lo que se le acomode mejor al delantero mexicano.