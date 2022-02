Liga MX: Javier Salas renueva contrato con Puebla hasta el 2024

México.- Las buenas noticias dentro del Puebla siguen llegando y es que la escuadra líder de la Liga MX ha renovado a un elemento más que importante en el mediocampo para el esquema de Nicolás Larcamón y se trata del capitán Javier Salas, el sinaloense que se ha hecho de un puesto indiscutible en la era de los "Larcaboys" su liderazgo y su empuje tanto a la defensiva como en el ataque le hacen un jugador completo para las aspiraciones del equipo poblano.

A través de redes sociales luego de que el equipo llegara a Querétaro para medirse este domingo a los Gallos, se reveló que el cuadro poblano le renovó el contrato al jugador para que siga en el club hasta el 2024, "El capitán de la Franja ha renovado hasta 2024", se lee en la publicación que acompaña un video en donde el mismo jugador aparece diciendo algunas palabras de agradecimiento.

"Hoy en día quiero mucho a este club, creo que me empapé mucho de sus colores, de su gente de su historia que es muy grande y quiero aportar un poco y hacer a este club aún más grande. Tengo ese reto en mi cabeza para aportar donde esté y que este club salga adelante y esté en las primeras planas donde debe de estar", comentó el mediocampista mexicano.

Javier Salas renueva con Puebla hasta 2024 | Foto: Captura

Javier Salas podría ver acción este domingo ante Gallos, y es que el jugador no ha debutado en la Liga MX pues sufrió una lesión que le complicó el arranque, se ha perdido los 3 primeros partidos pero aún así Puebla ha sabido salir adelante lo que ahora le tiene en el primer lugar de la general. Salas llegó a Puebla en el Clausura 2020, desde entonces ha sido un elemento constante en el equipo desde su incorporación con Juan Reynoso hasta ahora con Nicolás Larcamón quien no le saca del once a menos que sea por lesión.

El camino de Salas en la Liga MX inició en la Tercera División con los Dorados de Sinaloa en donde debutó en el Ascenso, luego pasó para Xolos donde debutó en Primera División en donde duró poco para pasar a Dorados una vez más y luego dar el salto al conjunto del Atlas donde tambien se hizo de un lugar por poco tiempo para ser llevado a Cruz Azul donde pasó muy poco con él y para el 2020 llegó a Puebla en donde se ha dado el mejor rendimiento al momento en Liga MX.