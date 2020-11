Liga MX: Jefferson Montero llagaría a Querétaro para el Clausura 2021

Querétaro.- Los equipos que no tuvieron post-temporada comienzan a preparar el siguiente campeonato y ese sería el caso de Querétaro pues en las últimas horas se ha reportado desde el representante de Jefferson Montero que el ecuatoriano será refuerzo del conjunto de Gallos de Querétaro para el Clausura 2021. Hasta donde informó Oswaldo Minda el jugador llagará por 2 temporadas.

A través de su cuenta de Twitter Oswaldo Minda, representante de Montero, dio a conocer que su cliente ha llegado a un acuerdo con el equipo queretano para unir sus caminos por los siguientes dos temporadas.

"Muy contento de oficializar el fichaje de nuestro representado Jefferson Montero por 2 temporadas, con su nuevo club Querétaro de México", este mensaje fue publicado el viernes por la tarde. Mismo que tomó fuerza pues el jugador es un viejo conocido del futbol mexicano.

En lo que respecta a Querétaro no se ha pronunciado sobre el anuncio y no hay una confirmación de si es verdadero o no. Además de que el club actualmente no cuenta con un entrenador, pues fue despedido luego de los malos resultados del equipo en este Guard1anes 2020.

Publicación de Oswaldo Mina, representante de Jefferson Montero | Captura

Jefferson Montero en caso de hacer oficial su llegada a México, sería la tercera ocasión que pisa tierras aztecas, pues primero fue jugador de Dorados de Sinaloa, más tarde se le vio brillar con Monarcas Morelia en donde obtuvo su gran momento que lo llevó Inglaterra con el Swansea. Su calidad está probada pero también su irregularidad es un tema importante que se debe considerar a los 31 años de edad.

A parte de México también ha estado en otros países y clubes, en su natal Ecuador con el Emelec, en su ida a Inglaterra también lo hizo con el West Bromwich y el Birmingham. En España probó suerte con el Betis, Getafe y Villareal, donde donde poco pudo hacer.

Jefferson Montero en su paso por Monercas Morelia | Foto: Twitter Jefferson Montero

Querétaro en el actual torneo no pudo calificar a la fase final, como si lo hizo en el Apertura 2019 que fue el último torneo que se pudo culminar. En ese torneo alcanzó la fase de Cuartos de final donde cayeron ante Necaxa. Ahora su rendimiento no fue para nada constante, pero logró dos resultados importantes ante Cruz Azul y América.

Por el momento Gallos y Tijuana son los equipos que han visto ya algo de refuerzos con nombres, aunque en el caso de los de la frontera, ya se anunció de forma oficial la llegada de Esteban Pavez. Una vez que el torneo actual finalice se podrá dar paso a las múltiples contrataciones si es que el club se encuentra en las condiciones económicamente favorables.