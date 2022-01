Liga MX: Jesús Angulo dice no sentirse a la altura de lo que representa Chivas

Jalisco.- Jesús "Canelo" Angulo quien llegó en el Clausura 2020 a Chivas procedente de Necaxa ha sido uno de los jugadores que han demostrado su compromiso con la institución en casi dos años que lleva en el equipo, si bien no le ha podido ayudar mucho al Rebaño a pelear por los puestos importantes si ha dado algunos destellos de buen futbol, el mismo que lo llevó del Ascenso a la Liga MX, pero ahora el mismo jugador ha hecho un análisis de su paso por el equipo más mexicano y se dice un poco incompleto pues siente que no ha entregado todo lo que debería e incluso se dice en deuda con la afición.

En una entrevista para MedioTiempo el originario de Culiacán, Sinaloa aseguró que su llegada a Chivas no se ha completado pues aún tiene mucho que aportar y espera que lo pueda hacer en los siguientes partidos del Clausura 2022. "Se que puedo dar más. No he estado a la altura de lo que se merecen en Guadalajara, se que voy a llegar a ese nivel y que voy a dar esas alegrías al club", comentó.

La primeras 3 temporadas el mexicano ha sido un jugador emergente para varios entrenadores pero al momento no ha logrado explotar con ninguno, su paso con Víctor Manuel Vucetich en sus últimos partidos vio algo de acción como estelar pero por la presión del grupo si uno no brillaba difícilmente otro lo podría hacer. Luego la llegada de Marcelo Michel Leaño de igual manera su lugar a sido de cambio que por ahora no ha podido lograr dominar al 100% que de hacerlo es más seguro que logre una titularidad en Chivas.

En los 4 torneos que ya ha disputado Angulo con Chivas su participación ha sido muy regular, estando presente en casi todos los partidos sin importar si es de titular como revelo, lo que relevante es que es usado pero no ha dado su explosión de talento como lo hizo en Necaxa o en Dorados que dio sus primeros momentos en el futbol.

Jesús Angulo es el ejemplo de jugador que sabe reconocer sus errores y cuándo apretar para ser más consistente en las cosas buenas, es en esta segunda en donde quiere destacar para que sea un gran jugador para la afición, por eso en los dos primeros partidos en donde ya ha tenido minutos. Aseguró que cuando se dio cuenta que no sería tomado en cuenta como titular se decidió a dar más de él para lograrlo y fue lo que le abrió la puerta para tener los partidos que ha jugado y eso lo ha replicado en este Clausura 2022 en donde no ha sido titular en dos juegos.

Este sábado Chivas recibe a Querétaro, será el segundo partido del Rebaño en casa luego de haber mostrado dos caras totalmente diferentes en las primeras fechas, con la goleada Mazatlán FC y con la derrota ante Pachuca, misma que ahora desean hacer olvidar a sus seguidores para escribir un gran torneo.