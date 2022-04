Liga MX: Jesús Angulo salió lesionado del juego del Tri, ¿Jugará con Tigres?

México.- Las alarmas se han encendido en Tigres luego del partido de la Selección Mexicana en donde uno de sus jugadores tuvo que salir del campo para ser atendido de una lesión que preocupó a la afición de los felinos y a la misma directiva por saber si podrá estar en la última jornada de la Liga MX cuando visiten al Atlas.

La acción se presentó en los últimos minutos del partido, luego del carrusel de cambios de la Selección Mexicana, Angulo que había salido como capitán del equipo mexicano una vez pisó fuera del campo fue atendido por el cuerpo médico del Tri justamente en su rodilla derecha la cual aparentemente estaba sangrando de forma notoria por lo que se intentó detener la hemorragia.

Al momento la Selección Mexicana no dio a conocer ninguna situación de cuidado y todo parece indicar que solo se trató de una herida de juego sin ningún problema, de igual forma Tigres tampoco ha dado a conocer alguna noticia sobre la lesión del jugador por lo que todo parece ser que fue superficial y no requirió ninguna intervención y no será inconveniente para jugar este sábado.

Jesús Angulo sí llegará para jugar con Tigres la última fecha | Foto: Jam Media

Jesús Angulo y Sebastián Córdova quienes fueron convocados al Tri tendrán que reportar en las siguientes horas en Nuevo León luego de su participación y estarían viajando junto al equipo este viernes a Guadalajara donde se espera que ambos tengan minutos ya que se habla de que Miguel Herrera podría utilizar un cuadro alterno en este partido debido a que tiene muchas bajas importantes por lesión y por suspensiones.

Tigres en las últimas jornadas han tenido algunos problemas con el tema de las lesiones por lo que lo de Angulo les causó una gran preocupación y es que elementos como Gignac, "Chaka" Rodríguez, Igor Lichnovsky, Diego Reyes y Carlos González no están disponibles por lesión por lo que una más hubiera sido algo complicado para Miguel Herrera. Se espera que este viernes el "Piojo" de a conocer la alineación que usará el sábado ante Atlas.