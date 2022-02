Liga MX: Jesús Corona ha sido borrado del Tri a pesar de su buen paso en Cruz Azul

Jesús Corona es uno de los porteros con mayor experiencia en el futbol mexicano y que decir vistiendo los colores de la Selección Mexicana donde ha logrado cosas interesantes, una de ellas la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

Y es que al parecer Corona no es del agrado de Gerardo Martino, estratega del Tri el cual no ha convocado al arquero desde el año pasado. Jesús Corona es uno de los porteros más seguros en la portería y así lo ha demostrado, pero el 'Tata' no le ha dado la confianza necesaria.

Jesús Corona reafirmó en el duelo ante el León el gran momento que atraviesa en su carrera con Cruz Azul, sin embargo, sigue sin ser llamado a la Selección Mexicana y la afición lo reclama.

"Cuando hacemos una convocatoria normalmente llamamos a tres arqueros, a veces son cuatro. Y de la manera en que no discutimos el momento de Corona, tampoco podemos discutir el de Memo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera y Hugo González, que son los porteros que citamos", fue la respuesta que dio el 'Tata' Martino en 2020 ante la ausencia de 'Chuy' en el Tri.

Tras el Mundial de Brasil de 2014, Jesús Corona comenzó a perder protagonismo en el Tricolor y fue superado por Guillermo Ochoa en los llamados. Con la llegada de Martino al banquillo, el portero veterano ha perdido todas las esperanzas y esto podría obligar su partida del combinado nacional.

Al parecer uno de los motivos por los cuales no llaman a Jesús Corona es su edad, ya que con 41 años no ven viable tener a un portero de cierta edad, tomando en cuenta que también cuentan con Alfredo Talavera quien tiene 40.