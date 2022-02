Liga MX: Jesús Corona quiere menos problemas en Cruz Azul y aseguró que buscará hablar con Jaime Ordiales

México.- Tras la llegada de Jaime Ordiales a Cruz Azul como nuevo presidente ejecutivo, varios jugadores del primer equipo se negaron a recibirlo por algunos malos tratos que tuvieron en su primera oportunidad tratando con él. Ahora con la derrota del equipo ante Necaxa, José de Jesús Corona habló y dejó claro que como capitán espera terminar con todos los problemas del equipo y que se sentará a charlar con Jaime Ordiales para poner en una mejor situación todo y evitar más roses en la institución.

"Yo en lo personal sí quisiera hablar con él personalmente, no he tenido el tiempo, no se ha dado el momento por la prematura con la que se dio esta toma de decisiones. Pero creo que como jugador y capitán debemos tener una buena comunicación de nuestra parte hacia la directiva", dijo el jugador. Asimismo aclaró que lo ideal es que ningún tema extra cancha afecten las acciones del funcionamiento del equipo. "Todo lo que sea para beneficiarnos y para evitar, como dicen por ahí que exista algún tema extra futbolístico nos pueda afectar", dijo el jugador.

En la semana circuló una versión en donde los jugadores, al menos 6 de los con alto rango en Cruz Azul se negaron a recibir a Jaime Ordiales y que Juan Reynoso fue quien comunicó a la directiva que la presentación no se haría por molestia de los jugadores. Los nombres no fueron revelados, además de que no fue más grande que eso por lo que se hizo poco alboroto de ese tema.

En Cruz Azul se busca que no haya problemas extra cancha para no afectar al equipo | Foto: Jam Media

En lo que respecta al resultado, Jesús Corona aseguró que no hay pretextos para lo que se vio en el partido, y es que perdieron el duelo ante los Rayos en los últimos minutos, reveló que han trabajado de buena manera pero que ahora las cosas no salieron como se esperaba y que solo pueden aprender de sus errores. "Yo creo que no vamos a poner pretextos, venimos de un trabajo de hace meses y en cuanto resultados tambien, ahora simplemente el resultado no nos gusta, pero hay que asumir las responsabilidades y dar la vuelta al partido", comentó el jugador.

Cruz Azul con la derrota perdió la oportunidad de hacerse del primer lugar de la Liga MX, se quedó en el tercer puesto y además perdió el invicto. Para la jornada 6 tendrá una visita al Nemesio Diez para enfrentar al Toluca e intentar recuperar la posición, esperando la combinación de resultados para poder hacerse del primer lugar. La maquina tiene aún un gran potencial por explotar de la mano de sus refuerzos que aún no están todos para más minutos.