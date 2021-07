Liga MX: Jesús Corona quiere ser técnico de la Maquina Celeste del Cruz Azul tras su retiro

El portero veterano de la Maquina Celeste del Cruz Azul, Jesús Corona, ya esta pensando muy seriamente el rol que tendrá después de retirarse del futbol profesional y una de sus metas es ser entrenador profesional y porque no de los celestes.

“Uno puede tener sus planes a futuro, ese es uno de mis planes pero ya sabemos que todo puede pasar. Lo que sí me queda claro es que tengo que estar preparado porque en dos años termina mi contrato y me gustaría seguir involucrado en el deporte, que siga como director técnico o no ya es otra cosa, pero sí quiero estar preparado por si se necesita y por si acaso al final de cuentas me decido por seguir en el rumbo de estar lo más cercano posible a las canchas”, expresó Corona a la cadena ESPN.

Corona comentó que esta disfrutando las nuevas etapas que esta viviendo en su vida y ya lleva dos sesiones para convertirse en entrenador profesional.

"Ahora estamos empezándonos a preparar, yo creo que es algo que tengo muy claro, ahora ya llevo dos sesiones en el ENDIT, lo estoy disfrutando también y aprovechando ese momento que tengo ahora de poder comenzar con estos cursos”.

Jesús Corona acaba de renovar contrato por dos años con la Maquina Celeste del Cruz Azul. En su carrera profesiona suma un título de la Liga MX y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Además el arquero ya tuvo sus platicas con los directivos tocando el tema de su retiro con el Cruz Azul.

“A lo mejor pausar un poco, tomar un respiro, unos meses de descanso, pero ya tener algo listo y preparado para inmediatamente tener la oportunidad de buscar la fortuna aquí, ahora en otro departamento que sería la dirección técnica, esos son mis planes, pero realmente uno no sabe lo que va a suceder a futuro, pero sí quiero estar preparado para lo que viene ya después de haberme retirado”, señaló.

