Liga MX: Jesús Dueñas no renueva con Tigres y se va del equipo, todo apunta su llagada a Juárez

Nuevo León.- A falta de hacerlo oficial, Jesús Dueñas ya no será más jugador de Tigres, el hombre que llegó desde el 2009 al equipo le dirá adiós a los felinos luego de que no se llegó a un acuerdo con la directiva para renovar su contrato que vence este mes de diciembre, lo que le dejará libre para contratarse con el equipo que desee y eso todo estaría indicando que será el cuadro de FC Juárez el que levante la mano.

De acuerdo con reportes que ha logrado obtener Mediotiempo, el jugador ya no tiene intención de renovar su contrato, Jesús Dueñas había venido alargando la posibilidad esperando que le dieran un mejor trato para seguir en la institución pero no le convenía por lo que ya no hizo más intentos de buscar un mejor arreglo. La fuente especificó que le ofrecían solo un año de contrato al jugador de 32 años, esto por su edad y los pocos minutos que ha tenido en los últimos torneos en el equipo.

Jesús Dueñas ha estado en el equipo de Tigres desde el 2009 justo antes de que iniciara la gran historia del equipo felino con la llegada de Ricardo Ferretti quien encontró en él al hombre ideal para jugar más de una posición y con quien hizo que el club ganara varios torneos al punto de convertirlo en el equipo de la década. Ahora 13 años después eso ya llegó a su fin, su edad le pone complicaciones ya que gran parte del equipo ya rebasa los 30 años y

Miguel Herrera tiene la consigna de hacer un cambio generacional para seguir en la pelea.

Ahora Dueñas con ambos pies fuera de los Tigres su destino en la Liga MX apuntaría a otro equipo en el norte del país, pero en Chihuahua, con los Bravos de Juárez y es que la relación con Ricardo Ferretti le estaría orillando a probar suerte en un nuevo equipo, y donde quizá podrá tener más minutos para desempeñas sus últimos años como futbolista profesional en un mejor nivel que solo estar en la banca.

Jesús Dueñas no seguirá en Tigres para la siguiente temporada | Foto: Jam Media

Por ahora solo se trata de un rumor, pero las condiciones para que llegue son las adecuadas pues conoce al entrenador, Tuca sabe que tipo de jugador es y para el equipo de FC Juárez se pone mejor ya que no necesitará pagar un peso por su transferencia ya que llegará libra. Además de que le conviene ya que el presupuesto es corto luego de la inversión del torneo pasado.

Su palmarés con los felinos fueron 5 títulos de Liga MX, 3 Campeón de Campeones, una Concachampions, un subcampeonato del Mundial de Clubes y de la Copa Libertadores. Todo eso a lo largo de 13 años defendiendo los colores y una institución que lo arropó desde su llegada y que ahora lamentan su partida, sabiendo que ya su tiempo acabó en el equipo.