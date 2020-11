Liga MX: Jesús Gallardo da la espalda a Chivas pues no le gustan los escándalos

Monterrey.- El amor a ser el equipo más mexicano se termina Chivas ha comenzado a ganarse mala fama dentro del futbol mexicano por lo que algunos jugadores ya se pondrían a pensar dos veces si es buena idea fichar por el Rebaño. Ese es el caso de Jesús Gallardo quien dejó claro que si en estos momentos le ofrecen ir a Chivas diría que no.

Luego de las múltiples ocasiones de escándalos en Chivas por indisciplinas de ciertos jugadores, algunos más de otros clubes que en su momento pudieran decir que es honor portar los colores del Rebaño ahora piensan más ese tipo de comentarios. Durante una entrevista Jesús Gallardo actual jugador de Monterrey dejó claro que por lo menos él se la pensaría dos veces.

"Todos sabemos que Chivas, América, Rayados, son equipos muy importantes. Pero Chivas para mí… es un equipo que juega con jugadores mexicanos. Si ahorita me ofrecieran ir a Chivas, por el momento diría que no”, dijo a Fox Sports. Aunque reconoció que también ellos como futbolistas son en muchas ocasiones muy irresponsables por acciones que pueden replicar los niños, unos de los principales personas influenciadas por lo que hace una figura publica que juega al futbol.

"Sabemos que algunos somos ejemplos para niños, para jóvenes que quieren estar aquí en primera división. Creo que a veces son un poco irresponsables en algunos aspectos... Cualquier cosa que uno haga los niños lo toman como ejemplo", agregó.

Aunque dejó claro que además de los problemas actuales del equipo y la indisciplina de sus jugadores otras de las razones por las que no se iría es porque se siente muy cómodo viviendo en Monterrey y jugando para los Rayados, "No por la nómina, no por lo que es, sino porque estoy muy contento aquí", finalizó.

El lateral de Rayados ha tenido solo dos equipos en México, iniciando su carrera con los Pumas, pero su gran proyección al ataque dejó impresionados al Monterrey quienes decidieron darle un lugar en el equipo. Esas actuaciones lo llevaron rápido a la Selección Mexicana donde ha dado buenos momentos con el Tricolor. Recientemente se habló de una posible salida al extranjero pero solo quedó en un rumor.

Jesús Gallardo también ha tenido algunos problemas de indisciplina recientemente, uno de ellos se dio justo en la final ante América del Apertura 2019 cuando dedicó una canción ofensiva al equipo perdedor. Al final fue suspendido. Y ahora con el tema actual de la pandemia también entró en el ojo del huracán cuando simuló haber tosido sobre los micrófonos de los reporteros algo que también le valió una sanción.

Estas recientes declaraciones llegan a encender un poco el partido de cierre de la Liga MX, pues el rival de Rayados en la Jornada 17 es ante Chivas en su casa. Estos equipos no se enfrentaban desde la Jornada 10 del Clausura 2020 cuando se canceló el torneo por el brote de la pandemia.