Liga MX: Jesús Gallardo sí desea renovar contrato con Rayados de Monterrey

A pesar de que todavía le queda un año de contrato, Jesús Gallardo ya piensa en su futuro y manifestó su deseo de permanecer más tiempo en Rayados de Monterrey. Aunque de momento la directiva regiomontana no se ha manifestado sobre una posible renovación.

En entrevista con TUDN, el defensa lateral manifestó que le gustaría permanecer muchos años más con el club, por lo que espera renovar contrato con Monterrey. "Estoy muy contento de estar aquí, quiero pasar muchísimos años aquí, lo que sea necesario para para poder seguir haciendo historia en este club,seguir logrando cosas".

"Me gustaría renovar en Rayados, es un gran club. Le tengo muchísimo cariño por la manera en que me arroparon compañeros, los directivos, todas las personas, la afición, me siento muy feliz,espero que se pueda renovar, estoy muy tranquilo", explicó Gallardo Vasconcelos.

Gallardo ha perdido la titularidad en el Clausura 2022, pues aunque ha tenido actividad en todos los partidos del torneo hasta ahora, solo en 4 de ellos fue titular. Al respecto el jugador aseguró que es bueno que en el club haya competencia interna para ganarse su lugar en el esquema de Víctor Manuel Vucetich.

"La competencia que está aquí es muy buena y muy sana, al final de cuentas hay grandísimos jugadores y excelentes personas obviamente no me preocupa si no me ocupo en retomar mi titularidad", declaró Gallardo, quien este semestre marcó en el triunfo 4-0 ante Necaxa.

El lateral izquierdo tiene contrato con Rayados hasta el 30 de junio de 2023, por lo que al menos le queda un año defendiendo los colores de Monterrey. Sin embargo, ante su baja de nivel su futuro con el club es incierto por ahora.