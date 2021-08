Liga MX: Jesús Molina asume culpa de jugadores ante rumores del cese de Vucetich

Jalisco.- Tras los malos resultados, mucho se ha hablado en los últimos días sobre una posible salida de Víctor Manuel Vucetich de la dirección técnica de Chivas, y este martes el capitán de Chivas, Jesús Molina, asumió las culpas de los jugadores por no poder desempeñar un buen futbol en el terreno de juego.

Molina expresó que sería muy injuto culpar solamente al "rey Midas" por la situación adversa que viven actualmente, ya que como jugadores de Chivas debe asumir toda responsabilidad como un equipo, pues ya han pasado mucho entrenadores por el banquillo del 'Rebaño'.

Justamente hoy, "Chuy" está cumpliendo aniversario por su debut en el máximo circuito, y el propio mediocampista señaló que el Guadalajara no ha tenido buenos momentos en la última época, ya que no han sido constantes con los resultados, sin embargo, confía en que podrán revertir esa situación.

La exigencia es parte del futbol y me encanta que me exijan, no estamos en cualquier equipo, es Chivas, la exigencia es a tope, la realidad es que los últimos años he tratado de entender por qué en Chivas ha pasado esto, fuera de los campeonatos con Matías (Almeyda) que se calificó en octavo, en puntaje Chivas no ha sido constante en los últimos 6 o 7 años”, añadió.