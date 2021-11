Liga MX: Jesús Molina asegura que el Rebaño Sagrado está en ascenso

El capitán de las Chivas del Guadalajara, Jesús Molina, asegura que han mejorado en muchos aspectos y están listos para afrontar el reto del torneo Apertura 2021 este fin de semana ante la Franja del Puebla.

"Hay cosas a mejorar sin duda, pero también hay muchas cosas que se han mejorado, hay cosas que estamos trabajando para que no nos pase en el partido, por ponerte un ejemplo en cuestión de táctica fija, creo yo que hemos mejorado en los últimos partidos, creo que la posesión, la salida del balón sacamos la pelota más limpia, es un punto a favor, entonces depende como lo quieras ver", dijo Molina para TUDN.

Para Molina, el equipo del Rebaño Sagrado tiene puntos muy rescatables que poner sobe alto, ya que su nueva camada de jóvenes esta en ascenso.

"Creo que hay muchas cosas rescatables, muchos jóvenes que se están consolidando, mucha cantera que ya empieza entrenar con nosotros, con miras a debutar muy pronto, dentro del club te das cuenta o palpas que hay cosas muy positivas y que estamos en ese proceso de renacimiento de Chivas porque es así, sabemos de la cuestión por la pandemia o en cuestión económica que no hay mucho refuerzo, pero que en fuerzas básicas es la oportunidad de oro para muchos de los jóvenes", agregó.

Jesús Molina asegura que la gestión de Marcelo Michel Leaño ha sido muy buena y se esperan cosas muy buenas en lo que se viene para el Rebaño Sagrado.

"La gestión de Marcelo Michel Leaño ha sido muy buena, porque porque todos han tenido oportunidad, no se pueden quejar de que no han jugado o que no tienen oportunidad dentro del equipo, nadie puede relajarse porque se sabe que el que está atrás está apretando fuerte y Marcelo no se toca el corazón para decidir por uno u otro", dijo.