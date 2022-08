Liga MX: Jesús Orozco explica cual ha sido la clave del repunte de Chivas en el AP2022

El defensa de las Chivas del Guadalajara, Jesús Orozco Chiquete, dio a conocer la clave del repunte de su equipo en las pasadas jornadas del torneo Apertura 2022 de la Liga MX de la mano de Ricardo Cadena.

Orozco se ha ganado la confianza del estratega mexicano y eso lo ha mantenido como una pieza clave en la titularidad de la zaga del Rebaño Sagrado en este certamen de la Primera División.

"Yo creo que el compromiso está, desde los de arriba que hacen la presión hasta nosotros que sabemos que no podemos dejar pasar pequeños detalles. El ‘Wacho’ (Miguel Jiménez) también ha estado muy bien, siento que eso también nos ha ayudado mucho para defender", comentó el defensa del Guadalajara en entrevista para Chivas TV.

Sobre los roles que lo ha utilizado este torneo Ricardo Cadena, donde esta fungiendo como lateral izquierdo y defensa central, el jugador asegura que donde lo pongan el va rendir al cien por ciento.

"A mí donde me pongan voy a jugar y voy a dar lo mejor de mí, yo en mi carrera comencé de extremo izquierdo, después fui contención y lateral hasta que terminé de central, por eso no tengo problema de donde me pongan, siento que entre más posiciones juega un futbolista, más importante es", finalizó.

Chivas del Guadalajara recibe el día de mañana a los Pumas de la UNAM, en busca de extender su buena racha en el torneo Apertura 2022 desde el estadio Akron ante sus aficionados.