Liga MX: Joao Rojas puso un ultimátum al Emelec para finiquitar el trato y pasar a Rayados

Las ambiciones del delantero ecuatoriano, Joao Rojas, son más que claras ya que su objetivo principal es dejar al Emelec del futbol ecuatoriano para emigrar a la Liga MX con los Rayados de Monterrey.

Así lo dejo ver en una entrevista el jugador ecuatoriano, donde le lanza un ultimátum al Emelec para que cedan en las negociaciones con el equipo regiomontano y poder salir con rumbo a México.

En entrevista con los medios, tras un partido amistoso, Rojas aseguró que las negociaciones llevan más de un mes entre su actual equipo y Rayados y que espera que esta semana se llegue a un acuerdo.

"Hoy no jugué, por decisión del club del técnico y del presidente, me están cuidado por una negociación que se puede dar, es beneficioso para el club, me imagino que se quieren esperar, es una negociación de un mes ya falta poco para el plazo que di".

El ecuatoriano asegura que el equipo del Emelec saben cuales son sus intenciones para el siguiente torneo, pero es profesional y por el momento quiere sacar lo que tiene enfrente con el club antes de irse.

"El club ya sabe cuál es mi intención y hasta qué punto voy a esperar, sé que el hincha está un poco intranquilo porque el escenario que se puede venir en el fútbol mexicano, el club me seduce mucho, mientras no sea oficial tenemos una posibilidad de estar en cuartos en septiembre hay una final con Barcelona hoy pertenezco con Emelec, sé que está avanzado y esperamos que se pueda concretar".

Joao Rojas afirma que su representante ya se encuentra en México en busca de sellar el trato con Rayados de Monterrey. El jugador espera tener respuestas positivas este viernes para ya hacerlo de manera oficial.