Liga MX: Johan Vásquez reconoció que tiene oferta por parte del Génova de la liga de Italia

Tras ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el defensa de los Pumas de la UNAM, Johan Vásquez, arribo este domingo a la Ciudad de México donde acepta que el club Génova de la Serie A se ha comunicado con el para hacerle una oferta.

"No voy a mentir, sí hay interés. He hablado con mi representante y con Pumas, hay ofertas, y estas semanas son claves", dijo el zaguero formado en las fuerzas básicas de Monterrey.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Vásquez comentó que esta a muerte con los Pumas de la UNAM y por el momento solo esta concentrado en su presente que al momento es con los felinos, a pesar de tener ofertas del viejo continente.

"Como lo dije desde el primer día, yo estoy a muerte con Pumas, no estoy pensando en irme porque no es nada seguro y mañana me presento como si fuera mi primer día con Pumas", finalizó.

“Siempre lo he dicho, yo mañana me presento con Pumas para viajar a Nueva York para jugar la Leagues Cup”.

Hasta el momento la oferta más seguro que se ha acercado a Johan Vásquez es la del Génova de Italia despues de participar en Juegos Olímpicos.

En el torneo pasado, el equipo del Sevilla estuvo visoreando al defensa mexicano en algunos juegos pero no se llego a un acuerdo.

Leer más: Rayados: Permitirá un aforo del 30 por ciento vs Cruz Azul en Concachampions

Johan Vásquez anotó un gol en el partido de la medalla de bronce ante la selección de Japón en los Juegos Olímpicos, donde también vio una tarjeta roja en la fase de grupos.

¡Imprudencia! Jóvenes cruzan en patines Túnel de carros en Nuevo León

Síguenos en