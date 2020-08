Liga MX: John Stefan Medina dejaría a los Rayados de Monterrey

Monterrey.- Desde el centro del equipo de Rayados de Monterrey el plantel seguirá tal y como está pero en España afirman que la llegada del colombiano John Stefan Medina es casi un hecho para firmar con el Real Valladolid y que incluso habría ya un trato de por medio para su llegada, así como solo sería cuestión de tiempo para que se de a conocer de forme oficial.

De acuerdo con el Diario de Valladolid el conjunto pucelano ya tiene amarrado al colombiano y en cuestión de horas se haría el traspaso oficial, en su edición de este domingo. "El acuerdo entre el lateral y el club pucelano es prácticamente total. El contrato aún está pendiente de redacción definitiva, pero la propuesta del Real Valladolid ha satisfecho al jugador. De hecho ya ha habido retoque en ciertos puntos, como ocurre casi con el cien por ciento de los documentos de este tipo, preñados de múltiples cláusulas. Lo principal, que es la ficha del internacional colombiano, ya está hablado".

Por su parte en Rayados no ha comentado nada respecto a la transferencia pues a su consideración no hay la necesidad de vender a ningún jugador y menos si se trata de uno que se ha convertido en uno de los importantes para Antonio Mohamed. Pero también no desaprovecharían la oportunidad para adquirir una buena suma de dinero por la clausula de rescisión.

Su marca fuerte y siempre limpia ha sido una parte caracteristica de su paso en México | Jam Media

Lo que separa la salida del colombiano es la nueva oferta que habría dado el Monterrey quien pide ahora 4 millones de euros cuando la oferta inicial del Valladolid era de 1.5 millones de euros lo que hubiera cubierto la clausula del jugador, pero ante la posibilidad de obtener más dinero Rayados esperaría una nueva oferta.

Medina quien tiene contrato aun de un año y medio tampoco ha expresado su deseo pero los que han tenido contacto con él saben que es un sueño estar en Europa. Aunque en Rayados no es el único que puede salir a Europa ya que César Montes también habría recibido ofertas que tampoco han llegado a un final feliz para ambas partes.

Cumple 6 años de su llegada a México con paso en Rayados y Pachuca | Jam Media

Stefan Medina llegó a México con Rayados en 2014, donde tuvo participación en 4 torneos con el equipo regio, con la Copa MX y el Apertura y Clausura de ese mismo año, luego de eso fue cedido al Pachuca 3 torneos donde demostró su calidad en el futbol mexicano. Una vez que Rayados se dio cuenta volvió al Monterrey en 2017 y desde entonces ha tenido dos grandes momentos con Antonio Mohamed donde consiguió el título de Concachampions, Tercer Lugar en el Mundial de Clubes y el Apertura 2019.

