Liga MX: John Van't Schip descarta su llegada a Chivas, asegura que no tiene contacto con el equipo

México.- La que parecía la mejor opción para dirigir a Chivas se ha topado con pared luego de que el mismo John Van't Schip declarara que no está en sus planes dejar Europa para llegar al Rebaño Sagrado. El neerlandés habló recientemente revelando sus intereses a mediano plazo y en ellos no menciona sus ganas de llegar a la Liga MX.

El estratega aseguró que lo que ahora le tiene centrado es llevar a la Selección de Grecia al Mundial de Qatar 2022, todo fuera de eso por ahora no le interesa, de la misma forma dejó claro que quiere llevarla a la Copa del Mundo para alargar su estancia en el seleccionado pues su contrato termina cuando el equipo helénico quede fuera de la lucha.

"Todavía tengo contrato y viendo hacia atrás, de loto lo que hemos logrado, estoy contento, no me importa lo que otros piensen, sabemos lo que estamos haciendo y hemos construido, un equipo que tiene futuro y que ha demostrado que tiene calidad", dijo John Van't Schip.

Pero aunque se vea difícil, no todo está perdido, pues como él mismo lo dijo, por ahora no está interesado ya que tiene algo muy grande en su carrera como una selección, pero podría existir la posibilidad de que no renueven su contrato y pueda quedar libre para una llamada desde la Liga MX. Por el momento marcha tercero del Grupo B junto a Suecia y España como lideres y aun faltan algunos partidos más por jugarse.

Así fue la presentación de John Van't Schip en Chvas en 2012 | Foto: Jam Media

John Van't Schip ya tuvo un paso por la Liga MX, justamente con Chivas en el 2012, su llegada fue gestada por el mítico Johan Cruyff, fue uno de los que realizaron ese cambio de pasto sintético a natural y algunos temas más dentro del equipo. Su estancia fue corta pero el equipo tuvo algún cambio significativo.

Van't Schip agregó en su comentario que recuerda su paso por la Liga MX y en Chivas y que sabe que su nombre suena mucho, pero que por ahora no sabe nada y que no hay nada concreto, además de todo lo anterior mencionado con su fidelidad a la Selección de Grecia.