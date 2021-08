Liga MX: Jonathan Dos Santos no descarta seguir su carrera en México

Estados Unidos.- Previo al inicio de una jornada más en la MLS el mediocampista mexicano del LA Galaxy Jonathan Dos Santos atendió a los medios y les respondió una pregunta que pone a soñar a toda la Liga MX y es que dejó entre ver que tendría el interés de algún día poder jugar ahí.

Si bien no dijo con que club le gustaría jugar en la Liga MX, la realidad es que sus palabras generan especulación para los siguientes años que pueda darse.Lo que si dejó claro es que una de las principales causas para estar en México sería su familia ya que los tendría más cerca como lo hizo su hermano en el paso por América.

"Me gustaría estar cerca de mi familia. Podría ser MLS, México (Liga MX) pero no lo sé... Veremos en el futuro. Quiero pensar ahora mismo en el presente y en el momento. Quiero disfrutar con mi equipo y el futuro ya vendrá", comentó en conferencia.

Lo que si confirmó es que su contrato está por finalizar y que los 4 meses que restan del torneo los tratará de hacer lo mejor posible para de ahí poder extenderlo o dar ese salto a una nueva aventura.

Jonathan Dos Santos tiene un gran cariño por la afición del LA Galaxy | Foto: Captura

"Sé cómo funciona la MLS, así que no sé si me quedaré el próximo año. Pero daré todo por el equipo en los próximos 3 o 4 meses. No sé qué pasará en el futuro. No puedo predecir eso", agregó.

Jonathan Dos Santos nunca ha jugado en la Liga MX, su formación fue en el Barcelona junto a su hermano, luego de un paso por más equipos de España fue contratado en Estados Unidos donde se ha mantenido los últimos años, en México habría lanzado guiños a clubes como América por ser el equipo por excelencia de su familia y donde jugó su reciente fallecido padre, Zizinho.