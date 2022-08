Liga MX: Jonathan Orozco acepta que tiene una deuda pendiente con Xolos de Tijuana

El portero mexicano Jonathan Orozco sabe de la importancia que es para el equipo de Xolos de Tijuana ganar un título en la Liga MX, es por ello que asegura tener una deuda pendiente con todos los aficionados de la ciudad fronteriza.

"Se dice fácil el llegar a 500 partidos pero son años de esfuerzo, dedicación y perseverancia. Me gustaría seguir marcando más partidos en Primera División pero lo más importante es poder hacer algo significativo con Tijuana, me gustaría dejar mi nombre con algo y es darles el título, estamos en ese proceso, de nada serviría el poder tener más partidos o hacer las cosas si no se puede lograr el título”.

Tras la derrota de la jornada pasada ante Gallos Blancos de Querétaro, Orozco asegura que fue uno de los partidos más flojos que le ha visto a Xolos de Tijuana en este torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

“Hay un poco de todo, sabíamos que el torneo iba a ser rápido e íbamos a tener partidos seguidos, no me gusta decirlo porque pareciera excusa y no debemos de tenerlas sobre todo en esta etapa del torneo, pero los viajes para nosotros son los más largos, los compañeros no están tan preparados para jugar en la altura. Fue el partido más flojo que hemos tenido, no podemos darnos esos lujos por cómo está la liga, queremos clasificar dentro de los primeros cuatros".

Sobre el tema del Mundial de Qatar, Jonathan Orozco no oculto sus ganas de poder formar parte de la lista final de Gerardo Martino, por ello afirma que sigue trabajando fuerte para ir a la Copa del Mundo.

"Es el sueño de todo futbolista ir a un Mundial, si a mí me hubieran dicho que a mis 36 años iba a estar peleando no lo hubiera creído, hoy tengo esa posibilidad de pelear aunque sé que es complicado. Si no me quedo, estaré satisfecho con mi trayectoria porque al final de cuentas no es un tema mediático, hoy sería un tema del entrenador", finalizo el arquero.