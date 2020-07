Liga MX: Jonathan Orozco confesó que tuvo que comprar el 1 para jugar con Xolos

Tijuana.- De las cosas extrañas que pasan en la Liga MX se une el día que Jonathan Orozco reveló que tuvo que comprarle el número a Jorgealrberto Hank, dueño de Xolos para así poder firmar con el equipo de cara al Guard1anes 2020.

Orozco retrasó su llegada a los Xolos de Tijuana por unos días en los que resolvía un pequeño detalle con el dueño del equipo y es que el arquero tenía la consigna de convencer a su nuevo jefe que le cediera el número 1.

"Hablé con Jorgealberto y me decía lo que todo el mundo sabe, que el 1 es su número. Le comenté que yo siempre he jugado con el 1 desde los 19 años que subí a Primera División. No nada más porque el portero siempre lo es, sino porque a mí me gusta demostrar que lo soy", dijo Orozco al diario ONCE.

Luego de varios minutos en la intensa platica, Jorgealberto accedió a darle el número pero a cambio de que el portero lo comprara. No reveló cual fue la cantidad exacta que tuvo que pagar pero si dijo que fue una suma alta, ya que por su cabeza nunca paso el usar el 12 o 28 como los anteriores porteros del equipo fronterizo y que de no haber llegado a ese arreglo no hubiera firmado con el equipo.

"No puedo decir eso, pero me costó mucho dinero, pero lo vale, vale cada centavo tener el número uno. No podía jugar con otro número, ni siquiera pensé en usar otro, ni el 28 porque es el día que nació mi hijo, o el 30 porque es el día de mi esposa o el 12 porque es mi cumpleaños. Nunca pensé en otro número, yo soy el uno y siempre voy a ser el uno, y si no puedo ser el uno, entonces buscaré donde serlo", finalizó el arquero.

Tijuana es una institución que se maneja de una manera muy particular, muy diferente que otros equipos. Desde su dueño quien es el propietario de una de las casas de apuestas más grandes de México, gran parte de sus negocios se basan en cábalas mismos que el club adoptó, como que todos jueguen con zapatos de color rojo o que el estadio tenga un aforo final de 33,333 aficionados.

