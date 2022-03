Liga MX: ¿Jonathan Orozco estará listo para Tijuana y jugar la Jornada 12?

Baja California.- Hace exactamente una semana Jonathan Orozco tuvo que salir del campo cuando Tijuana se enfrentó al equipo de FC Juárez, el arquero se resintió de una lesión y no pudo continuar en el partido, Gilberto Alcalá lo sustituyó. Horas más tarde el mismo club y la Selección Mexicana, con quien había sido convocado confirmaron que se trató de una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, lo que le dejó sin llamado al Tri.

Ahora que han pasado varios días desde que se anunció su lesión, los aficionados han comenzado a preguntarse ¿Cuándo es que estará? listo para regresar al campo y la posibilidad más cercana es la Jornada 12 pues para el día del juego ante Tigres, el arquero ya tendría al menos 2 semanas de descanso, pero de acuerdo al informe de Tijuana no hay un tiempo de recuperación exacto para saber cuándo podrá estar en el campo nuevamente.

Por lo general una lesión similar en un futbolista profesional puede llevarle de 3 semanas hasta meses una recuperación total, y de acuerdo con las palabras del entrenador de Tijuana, Orozco no se alarmó tanto como se hubiera esperado pues considera que no es una lesión de mucho tiempo por lo que podría estar regresando en algunas semanas más, "No sintió ese dolor típico de una lesión fuerte, se le puso dura la zona, fue por precaución (su salida del juego) esperamos pueda desarrollarse normalmente, él por experiencia sabe que no es nada grave, pero era peligroso seguir en el juego", comentó.

Jonathan Orozco se perdió la última fecha FIFA con el Tri | Foto: Jam Media

Ante todo ello, será casi imposible ver a Jonathan Orozco en la portería de Tijuana este fin de semana cuando visiten a Tigres, muy seguramente estará unos días más para poder regresar ya que una lesión no está en sus planes ya que tiene la ilusión de asistir al Mundial de Qatar 2022 y espera seguir luchando por un lugar como portero suplente de la Selección Mexicana, listo para cualquier cosa se necesite.

Hasta ahora Jonathan Orozco ha jugado 9 partidos con Tijuana en el Clausura 2022, todos como titular, se perdió los últimos 45 minutos del partido ante FC Juárez por su lesión pero el resto ha estado en el campo de juego. Este es apenas su cuarto torneo con Xolos, llegó procedente de Santos y previo a ello fue portero de Monterrey donde posiblemente tuvo su mejor momento en la Liga MX.

Por ahora su lugar será ocupado por el portero mexicano, Gilberto Alcalá quien ya ha sido un arquero comprobado, su paso por Querétaro la dio una gran experiencia y demostró que es un elemento de confianza. Es posible que en las siguientes jornadas sea el hombre en el arco hasta ver una recuperación total de Orozco.