Liga MX: Jonathan Orozco se disculpa por su acción violenta ante el jugador de Pumas

Ciudad de México.- Jonathan Orozco reconoció su error y públicamente pidió una disculpa a Carlos Gutiérrez jugador de Pumas a quien agredió en el partido de este domingo correspondiente a la Jornada 7 del Guard1anes 2020.

Orozoco utilizó sus redes sociales para pedir una despulpa el jugador felino. Jonathan reconoció que su forma de actuar no fue la correcta ante la situación y que la violencia no tiene cabida dentro de un terreno de juego.

Me siento muy apenado y así como le pedí una disculpa a Carlitos Gutiérrez, la hago pública, pues no es mi forma de ser ni de accionar lo sucedido ayer en CU La frustración no tiene que ir de la mano con la violencia. Es la primera y única vez que haré esto en mi carrera", escribió el arquero.