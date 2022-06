Liga MX: Jordan Silva cerca de salir de Coapa y aterrizar en Querétaro

México.- América sigue en la preparación de su equipo para el Apertura 2022 y con ello los rumores se salidas se han intensificado ahora que falta menos tiempo para el inicio del torneo. En las últimas horas el nombre de Jordan Silva fue el que se hizo tendencia pues todo indicaría que ya hay un acuerdo con Querétaro para que el defensor salta de Coapa para ahora defender los colores del equipo de Gallos.

La baja no se ha hecho oficial por parte del conjunto de las Águilas, pero algunos medios ya han dado por hecho que el jugador no seguirá en la pretemporada del equipo en Playa del Carmen para que pueda presentarse al campamento del equipo de Gallos. La realidad es que desde su llegada no había tenido mucho juego, quizá su mejor momento lo vio con Santiago Solari quien lo utilizó más en las últimas campañas pero el resto de entrenadores solo le dieron unos pocos minutos.

Su estancia en el equipo tampoco fue mucha, su llegada se dio apenas en el Clausura 2021 en donde solo pudo jugar 4 partidos. En los otros dos torneos se fue con 8 y 9 duelos respectivamente, con poco más de mil minutos en un año y medio desde su llegada. Ahora buscaría una nueva oportunidad con un equipo que le podría dar más tiempo de juego como alguna vez la tuvo en otros clubes.

Jordan Silva tuvo su mejor momento con Santiago Solari | Foto: Jam Media

Jordan Silva tuvo su debut en la Liga MX con el Toluca en el Clausura 2014, jugador al que se le vio mucho potencial para estar peleando en los grandes escenarios pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. El equipo de los Diablos luego de un tiempo lo vendió al equipo de Cruz Azul en donde de igual forma no tuvo muchos minutos, aunque se mantuvo por más de 2 años hasta que llegó a Tijuana donde conoció a Miguel Herrera quien fue el final quien lo llegó al América.

Fernando Ortiz le ha dado de nueva cuenta la confianza a Bruno Valdez quien había sido el jugador por el que más veces había jugado. Con ese cierre en la defensiva las cosas se le habrían complicado pidiendo su salida. Ahora solo falta que ambos equipos hagan oficial la salida del jugador que de ser así en las siguientes horas podría suceder. Por ahora América sigue en la playa haciendo su trabajo donde hasta este jueves estuvo el jugador.